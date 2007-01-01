1994 yılında banyo halısıyla üretime başlayan Confetti, ürettiği modelleri satışa çıkardığı andan itibaren piyasada kabul gördü ve dünya çapında tercih edilir duruma geldi. 2007 yılının başlarında Düzce fabrikasında Türkiye’de ilk kez, kaymaz tabanlı, anti-alerjik, benzersiz renk ve tasarımlara sahip Dekoratif Halı üretimine başlayan Confetti, 2013 yılından itibaren ürettiği duvardan duvara proje halılarıyla dünyaya açılıyor.
Çağımızın alışveriş talepleri doğrultusunda www.benimhalim.com adresinde Online Satış Sitesini de aktif hale getiren Confetti; kullanıcılarına hızlı ve mükemmel bir hizmet vererek müşteri memnuniyetini maksimumda tutmayı hedeflemektedir.
- Hizmetler
- Banyo Halısı
- Bebek ve Çocuk Halıları
- Mutfak Halıları
- Duvardan Duvara Halılar
- Hizmet alanları
- tüm türkiye
- Adres
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İkitelli Organize Sanayi Bölgesi. Eski Turgut Özal Caddesi. No:34 Başakşehir İSTANBUL
34306 34
Türkiye
+90-2125492002 www.benimhalim.com