Sede İç Mimarlık ve Tasarım

Bir mekan (ev, büro, sinema, lokanta) veya çevreyi (bahçe, vb), müşterilerin isteklerini ve ekonomik olanakları dikkate alarak sanat ilkelerine uygun biçimde düzenlenmesi ve döşenmesi.

Mekan tasarımında ilk araştırmalardan yapının bitimine kadar mimarlık ekibinin içinde yer alınması ve mekanların boyut, konum ve ekipmanlarını araştırılması, belirlenmesi ve tasarımlarının hazırlanması. Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını saptanması. Mekanda yapılması gereken değişiklikleri ve konulacak eşyaları saptanması.Tasarımın krokisini çizilmesi.Kullanılacak malzemenin ve satın alınacak eşyanın kalitesine göre maliyetini ve işçilik ücretini hesaplanması.Dekorasyon malzemelerinin ve mobilyaların satın alınmasında müşteriye yardımcı olunması.Mobilya halı ve perdelerin yerleştirilmesinin sağlanması. Yapıların yeniden düzenlenmesi ve işlevlere yönetilmesi konularında her türlü araştırma ve tasarımı yaparak projelerini düzenlenmesi.