ilka iç mimarlık

Proje uygulanacak yaşam alanı (villa,ev,ofis,cafe,otel v.b )

Sizlere sunmuş olduğumuz projelerde öncelikle mekanın rölövesini almaktayız.Mekanı kullanan kişi veya kişilerin fiziksel ve ruhsal özelliklerini bilgi edindikten sonraki aşamada bilgisayar ortamında mimari programları kullanarak 2 boyutlu çizim sonrasında 3 boyutlu proje çizerek konuşulan toplantı tarihinde sizlere sunum yapmaktayız. Yapılan tasarımlar tarafınızca onaylandıktan sonra kendi atölyelerimizde tasarımların imalatı yapıyor ve bu imalat sürecinde hergün kontrol edilip resimlerle sizlere bilgi veriliyor ve son olarakta söz verdiğimiz teslim tarihinde kendi atölyemiz tarafından mekanınıza bizzat gelip montajı yapılıyor.