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ilka iç mimarlık
İç Mimarlar Istanbul
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Projeler

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    • ALPER TONGA VİLLA, ilka iç mimarlık ilka iç mimarlık Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    ALPER TONGA VİLLA, ilka iç mimarlık ilka iç mimarlık İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    ALPER TONGA VİLLA, ilka iç mimarlık ilka iç mimarlık İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
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    ALPER TONGA VİLLA

    Proje uygulanacak yaşam alanı (villa,ev,ofis,cafe,otel v.b ) 

    Sizlere sunmuş olduğumuz projelerde öncelikle mekanın rölövesini almaktayız.Mekanı kullanan kişi veya kişilerin fiziksel ve ruhsal özelliklerini bilgi edindikten sonraki aşamada bilgisayar ortamında mimari programları kullanarak 2 boyutlu çizim sonrasında 3 boyutlu proje çizerek konuşulan toplantı tarihinde sizlere sunum yapmaktayız.   Yapılan tasarımlar tarafınızca onaylandıktan sonra kendi atölyelerimizde tasarımların imalatı yapıyor ve bu imalat sürecinde hergün kontrol edilip resimlerle sizlere bilgi veriliyor ve son olarakta söz verdiğimiz teslim tarihinde kendi atölyemiz tarafından mekanınıza bizzat gelip montajı yapılıyor.

    Hizmetler
    • iç mimarlık
    • mimarlık
    • 3D görselleştirme
    • projelendirme
    • tadilat
    • tasarım
    • imalat
    • üretim
    • anahtar teslim projeler
    • Hepsini göster: 9 hizme
    Hizmet alanları
    • iç mimarlık
    • mimarlık
    • 3D görselleştirme
    • projelendirme
    • tadilat
    • tasarım
    • imalat
    • üretim
    • anahtar teslim projeler
    • istanbul
    • Hepsini göster: 10 hizmet alanı
    Adres
    dap vazo kule c blok ofis kat:4/25 30 agustos caddesi kartal cevizli
    34458 Istanbul
    Türkiye
    +90-5336559560 www.ilkaicmimarlik.com
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