Tecrübeli teknik kadro ve profesyonel ekiplerden oluşan Benekli İnşaat sizlere daha şık ve kullanışlı yaşam alanları yaratmak amacıyla kurulmuştur.

Güven , sağlamlık ve müşteri odaklı çalışmayı temel ilke edinen , gelişmekte olan teknolojiyi yakından takip eden , sürekli kendini yenileyen , modern ve klasik tasarımları harmanlayarak özgün tasarımlara imza atmaktadır.

Gerek kullanılan malzeme kalitesi gerekse işçilik olarak son derece dikkatli ve titiz davranan Benekli İnşaat sizlere proje tasarımı ve anahtar teslim uygulama hizmeti vermektedir.

Benekli İnşaat ; Ofis, Konut, Mağaza,Showroom, Fuar Stand, Cafe-Restaurant vb.yapıların iş verenin istek ve kullanım amaçlarına göre tadilat , dekorasyon ve yeni yapı işlerinin anahtar teslim uygulama hizmeti vermektedir.

İş veren tarafından yaptırılmak istenen alanın keşfi yapıldıktan sonra projelendirme aşamasında tasarımlar 3D tasarımlarla desteklenerek iş verene sunulur. Gerekli revizeler yapılıp onay alınmasının ardından taahhüt edilen işlerin imalatına başlanır.

Taahhüt edilen iş kalemleri arasında ince işlerin tamamı , ufak çaplı betonarme imalatları ve bahçe peyzaj düzenlemeleri vardır.