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Benekli İnşaat
İnşaat Şirketleri İstanbul
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Değerlendirmeler (5)
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    • Tecrübeli teknik kadro ve profesyonel ekiplerden oluşan Benekli İnşaat sizlere daha şık ve kullanışlı yaşam alanları yaratmak amacıyla kurulmuştur.
    Güven , sağlamlık ve müşteri odaklı çalışmayı temel ilke edinen , gelişmekte olan teknolojiyi yakından takip eden , sürekli kendini yenileyen , modern ve klasik tasarımları harmanlayarak özgün tasarımlara imza atmaktadır.

    Gerek kullanılan malzeme kalitesi gerekse işçilik olarak son derece dikkatli ve titiz davranan Benekli İnşaat sizlere proje tasarımı ve anahtar teslim uygulama hizmeti vermektedir.

    Benekli İnşaat ; Ofis, Konut, Mağaza,Showroom, Fuar Stand, Cafe-Restaurant vb.yapıların iş verenin istek ve kullanım amaçlarına göre tadilat , dekorasyon ve yeni yapı işlerinin anahtar teslim uygulama hizmeti vermektedir.

    İş veren tarafından yaptırılmak istenen alanın keşfi yapıldıktan sonra projelendirme aşamasında tasarımlar 3D tasarımlarla desteklenerek iş verene sunulur. Gerekli revizeler yapılıp onay alınmasının ardından taahhüt edilen işlerin imalatına başlanır.

    Taahhüt edilen iş kalemleri arasında ince işlerin tamamı , ufak çaplı betonarme imalatları ve bahçe peyzaj düzenlemeleri vardır.

    Hizmetler
    • Anahtar teslim ince işler. Mimari proje tasarım ve rölöve. Mimari danışmanlık. Kentsel dönüşüm
    • İmar barışı
    Hizmet alanları
    • Ofis
    • konut
    • mağaza
    • showroom
    • cafe
    • restaurant vb. yapıların müşterinin istek ve arzularına göre yeniden dizayn edilmesi veya tadilat işlerinin üstlenilmesi
    • İstanbul
    Adres
    Bahçelievler
    34580 İstanbul
    Türkiye
    +90-2125569511 www.benekliinsaat.com

    Değerlendirmeler

    Tuğba BAŞKARA
    Disiplinli ve işini büyük bir özveriyle yapan başarılı bir firma.
    3 yıldan fazla önce
    aslan arslan
    Ekibiniz ve isciliginiz icin cok tesekkurler uzun yillar bu mimari izlerle iscilikleriniz konusulacak benekli insaat 😊
    3 yıldan fazla önce
    Yasemin Altuntaş
    Mobilyalar ve tasarımlar gerçekten emek verilerek hazırlanıyor verilen ücreti sonuna kadar hakediyorlar gönül rahatlığıyla herkese tavsiye ediyorum
    3 yıldan fazla önce
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