Modern Dizayn Yapı Malz. San. ve Tic Ltd. Şti

MODERN DİZAYN, Yaşam alanları için mimari tasarım ve konsepte uygun kaliteli yapı ürünleri ile satış ve uygulama hizmeti veren ithalatçı firmadır.

Prestijli tek bir konut projesine uygun tasarım ürünlerinin yanı sıra konut ,otel, marin toplu taşıma araçları, kamu ve eğitim kurumları zemin ürünlerini içeren ve cevap verebilen kaliteli ürünler portföyümüzde bulunmaktadır. Avrupa nın saygın markalarının ithalatını yapan Modern Dizayn kusursuz hizmetini sunmayı siz değerli iş ortaklarımız & müşterilerimize hedef belirlemiştir.