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Modern Dizayn Yapı Malz. San. ve Tic Ltd. Şti
Mimarlar Izmir
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Değerlendirmeler (7)
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    MODERN DİZAYN, Yaşam alanları için mimari tasarım ve konsepte uygun kaliteli yapı ürünleri ile satış ve uygulama hizmeti veren ithalatçı firmadır.

    Prestijli tek bir konut projesine uygun tasarım ürünlerinin yanı sıra konut ,otel, marin toplu taşıma araçları, kamu ve eğitim kurumları zemin ürünlerini içeren ve cevap verebilen kaliteli ürünler portföyümüzde bulunmaktadır. Avrupa nın saygın markalarının ithalatını yapan Modern Dizayn kusursuz hizmetini sunmayı siz değerli iş ortaklarımız & müşterilerimize hedef belirlemiştir.

    Hizmet alanları
    izmir
    Adres
    Atatürk Cad. No:180 Alsancak
    35100 Izmir
    Türkiye
    +90-5425054035 www.modernzemindizayn.com

    Değerlendirmeler

    Gonca Ateş Öztürk
    11 ay önce
    Ömer Murat Çankaya
    12 ay önce
    Mehmet CİZRELİ
    yaklaşık 3 yıl önce
    Tüm 7 değerlendirmelerini göster
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