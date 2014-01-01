CONFETTI CARPETS

1994 yılında banyo halısı üretimiyle faaliyete başladığımız banyo halısı sektörüne, 2014 yılında duvardan duvara ve proje halıları üretimimizi de ekleyerek yıllık 4,800,000 m2 halı üretim kapasitemizle sektörde yerimizi almış olduk.25.000 m2 kapalı ve 85.000 m2 açık alandan oluşan Düzce Entegre tesislerimizde 250 çalışanımız ile hizmetimizi sürdürüyoruz.Yatırımlarımıza bir yenisini daha ekleyerek Proje Halısı üretimimiz ile otellerin ihtiyaçlarına kısa zamanda özgün çözümler sunuyoruz.Kurulduğumuz günden bu yana yaşam alanlarının tercih edilen markası olarak, halı ve ev tekstili sektöründeki başarılarımıza yenilerini ekleyerek hedeflerimizi büyütmeye ve amaçlarımızı gerçekleştirmeye emin adımlarla ilerlemekteyiz.