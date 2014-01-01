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CONFETTI CARPETS
Yer Döşemeleri 34
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • DORMITORY PROJECTS, CONFETTI CARPETS CONFETTI CARPETS Modern Duvar & Zemin Mavi
    DORMITORY PROJECTS, CONFETTI CARPETS CONFETTI CARPETS Modern Duvar & Zemin
    DORMITORY PROJECTS, CONFETTI CARPETS CONFETTI CARPETS Modern Duvar & Zemin Mavi
    +1
    DORMITORY PROJECTS
    CONFETTICARPETS, CONFETTI CARPETS CONFETTI CARPETS Ticari alanlar
    CONFETTICARPETS, CONFETTI CARPETS CONFETTI CARPETS Ticari alanlar
    CONFETTICARPETS, CONFETTI CARPETS CONFETTI CARPETS Ticari alanlar
    +10
    CONFETTICARPETS

    1994 yılında banyo halısı üretimiyle faaliyete başladığımız banyo halısı sektörüne, 2014 yılında duvardan duvara ve proje halıları üretimimizi de ekleyerek yıllık 4,800,000 m2 halı üretim kapasitemizle sektörde yerimizi almış olduk.25.000 m2 kapalı ve 85.000 m2 açık alandan oluşan Düzce Entegre tesislerimizde 250 çalışanımız ile hizmetimizi sürdürüyoruz.Yatırımlarımıza bir yenisini daha ekleyerek Proje Halısı üretimimiz ile otellerin ihtiyaçlarına kısa zamanda özgün çözümler sunuyoruz.Kurulduğumuz günden bu yana yaşam alanlarının tercih edilen markası olarak, halı ve ev tekstili sektöründeki başarılarımıza yenilerini ekleyerek hedeflerimizi büyütmeye ve amaçlarımızı gerçekleştirmeye emin adımlarla ilerlemekteyiz.

    Hizmetler
    • Duvardan Duvara Proje Halıları
    • yer döşemeleri
    • Cami ve Yurt Halıları
    Hizmet alanları
    • YURTDIŞI VE TÜM TÜRKİYE
    • 34
    Adres
    İkitelli Organize Sanayi Bölgesi. Eski Turgut Özal Caddesi. No:34 Başakşehir İSTANBUL
    34306 34
    Türkiye
    +90-2125492002 www.confetticarpets.com
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