RETRO Tadilat ve Dekorasyon olarak ; konut, ofis, mağaza, gibi bir çok alanda mimarlık, iç mimarlık, tadilat ve dekorasyon hizmeti sunmaktayız. Çözüme odaklı farklı bakış açımız, yaratıcı fikirlerimiz ve içten yaklaşımımız ile projelerimizin her aşamasında; uzmanlığımız ve deneyimimiz ile verdiğimiz hizmeti hem daha verimli ve daha eğlenceli hale getirip yaşam alanlarınızı baştan aşağı yeniliyoruz.
- Hizmetler
- Tadilat
- Dekorasyon
- Mimari Tasarım ve Uygulama
- Banyo Tadilatı
- Mutfak Yenileme
- Hizmet alanları
- Tadilat ve Dekorasyob
- İstanbul
- Adres
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Sahrayıcedid Mahallesi Osman Nuri Ergin Sok Cebioğlu Sitesi B bLOK 17/ C Kadıköy
30080 İstanbul
Türkiye
+90-5322372337 www.retrotadilat.com