현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
MERKEZ MİMARLIK YAPI TASARIM VE UYGULAMA HİZMETLERİ
İç Mimarlar Aydin
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (2)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • MANTOLAMA İÇİN UZMANI SEÇİN!, MERKEZ MİMARLIK YAPI TASARIM VE UYGULAMA HİZMETLERİ MERKEZ MİMARLIK YAPI TASARIM VE UYGULAMA HİZMETLERİ Apartman Kireçtaşı Beyaz
    MANTOLAMA İÇİN UZMANI SEÇİN!
    İÇ MEKAN TASARIMI, MERKEZ MİMARLIK YAPI TASARIM VE UYGULAMA HİZMETLERİ MERKEZ MİMARLIK YAPI TASARIM VE UYGULAMA HİZMETLERİ Küçük Yatak Odası Ahşap Ahşap rengi
    İÇ MEKAN TASARIMI
    VİLLA , MERKEZ MİMARLIK YAPI TASARIM VE UYGULAMA HİZMETLERİ MERKEZ MİMARLIK YAPI TASARIM VE UYGULAMA HİZMETLERİ Modern Evler Demir/Çelik Beyaz
    VİLLA , MERKEZ MİMARLIK YAPI TASARIM VE UYGULAMA HİZMETLERİ MERKEZ MİMARLIK YAPI TASARIM VE UYGULAMA HİZMETLERİ Modern Evler Demir/Çelik Beyaz
    VİLLA , MERKEZ MİMARLIK YAPI TASARIM VE UYGULAMA HİZMETLERİ MERKEZ MİMARLIK YAPI TASARIM VE UYGULAMA HİZMETLERİ Merdivenler Demir/Çelik Beyaz
    +2
    VİLLA

    MİMARLIK -İÇ MİMARLIK-UYGULAMA-İNŞAAT-TAAHHÜT-MÜTEAHHİTLİK-TASARIM-UYGULAMA- BAKIM- ONARIM GAYRİMENKUL GELİŞTİRME- Akustik uzmanı

    Hizmetler
    • MİMARLIK-İÇ MİMARLIK
    • Akustik uzmanı
    • Ekb uzmanı
    • İç mimar
    • Şantiye şefliği
    • Peyzaj mimarı
    Hizmet alanları
    • MİMARLIK-İÇ MİMARLIK TASARIM UYGULAMA
    • AYDIN
    Adres
    Ramazanpaşa mahallesi doğu gazi bulvarı no:1 kat:3 Aydın/EFELER
    09100 Aydin
    Türkiye
    +90-5393602438 www.merkezmimarlik.com
    Yasal mülkiyet

    Merkez Mimarlık tasarımlarına modernizmi yansıtmasını iyi bilen, yaratıcı bireylerden oluşan bir ekiptir. Amacımız Aydın’daki ofisimizden dünyanın her noktasındaki müşterilerimiz ve projeler için beklentilerine uygun çözümler getirmektir. Kuruluşumuzdan bu yana geçen 10 yıla yakın süre, uygulanmış 100’ü aşkın proje bunda ne kadar başarılı olduğumuzu göstermektedir. Çalışma şeklimiz son derece yalın ve etkilidir. Sizi dinliyoruz, vizyonunuzu öğrendikten sonra isteklerinize ve hedef kitlenizde en uygun yaratıcı çözümlerle size geri dönüyoruz.

    Değerlendirmeler

    ince doğaltaş
    neredeyse 3 yıl önce
    makural makural
    İnternet aracılığı ile ulaştım bana geri dönüş yapılacaktı, ancak yapılmadı
    neredeyse 2 yıl önce
      Add SEO element