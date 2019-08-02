MERKEZ MİMARLIK YAPI TASARIM VE UYGULAMA HİZMETLERİ

Yasal mülkiyet

Merkez Mimarlık tasarımlarına modernizmi yansıtmasını iyi bilen, yaratıcı bireylerden oluşan bir ekiptir. Amacımız Aydın’daki ofisimizden dünyanın her noktasındaki müşterilerimiz ve projeler için beklentilerine uygun çözümler getirmektir. Kuruluşumuzdan bu yana geçen 10 yıla yakın süre, uygulanmış 100’ü aşkın proje bunda ne kadar başarılı olduğumuzu göstermektedir. Çalışma şeklimiz son derece yalın ve etkilidir. Sizi dinliyoruz, vizyonunuzu öğrendikten sonra isteklerinize ve hedef kitlenizde en uygun yaratıcı çözümlerle size geri dönüyoruz.