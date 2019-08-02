MERKEZ MİMARLIK YAPI TASARIM VE UYGULAMA HİZMETLERİ

MİMARLIK -İÇ MİMARLIK-UYGULAMA-İNŞAAT-TAAHHÜT-MÜTEAHHİTLİK-TASARIM-UYGULAMA- BAKIM- ONARIM GAYRİMENKUL GELİŞTİRME- Akustik uzmanı
- Hizmetler
- MİMARLIK-İÇ MİMARLIK
- Akustik uzmanı
- Ekb uzmanı
- İç mimar
- Şantiye şefliği
- Peyzaj mimarı
- Hizmet alanları
- MİMARLIK-İÇ MİMARLIK TASARIM UYGULAMA
- AYDIN
- Adres
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Ramazanpaşa mahallesi doğu gazi bulvarı no:1 kat:3 Aydın/EFELER
09100 Aydin
Türkiye
+90-5393602438 www.merkezmimarlik.com
Merkez Mimarlık tasarımlarına modernizmi yansıtmasını iyi bilen, yaratıcı bireylerden oluşan bir ekiptir. Amacımız Aydın’daki ofisimizden dünyanın her noktasındaki müşterilerimiz ve projeler için beklentilerine uygun çözümler getirmektir. Kuruluşumuzdan bu yana geçen 10 yıla yakın süre, uygulanmış 100’ü aşkın proje bunda ne kadar başarılı olduğumuzu göstermektedir. Çalışma şeklimiz son derece yalın ve etkilidir. Sizi dinliyoruz, vizyonunuzu öğrendikten sonra isteklerinize ve hedef kitlenizde en uygun yaratıcı çözümlerle size geri dönüyoruz.