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Karnap Mimarlık
İç Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 11Projeler (11) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • ŞEHZADE SARAYLARI , Karnap Mimarlık Karnap Mimarlık İç Dekorasyon
    ŞEHZADE SARAYLARI , Karnap Mimarlık Karnap Mimarlık İç Dekorasyon
    ŞEHZADE SARAYLARI , Karnap Mimarlık Karnap Mimarlık İç Dekorasyon
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    ŞEHZADE SARAYLARI
    KANDİLLİ EVLERİ, Karnap Mimarlık Karnap Mimarlık İç Dekorasyon
    KANDİLLİ EVLERİ, Karnap Mimarlık Karnap Mimarlık Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
    KANDİLLİ EVLERİ, Karnap Mimarlık Karnap Mimarlık İç Dekorasyon
    KANDİLLİ EVLERİ
    MAYA CENTRIUM, Karnap Mimarlık Karnap Mimarlık İç Dekorasyon
    MAYA CENTRIUM
    Sinpaş Kelebekia Evleri Salon Dekoru, Karnap Mimarlık Karnap Mimarlık Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
    Sinpaş Kelebekia Evleri Salon Dekoru, Karnap Mimarlık Karnap Mimarlık Çalışma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Sinpaş Kelebekia Evleri Salon Dekoru, Karnap Mimarlık Karnap Mimarlık MutfakMutfak Malzemeleri
    +3
    Sinpaş Kelebekia Evleri Salon Dekoru
    Dış cephe tasarımı, Karnap Mimarlık Karnap Mimarlık Ticari alanlar
    Dış cephe tasarımı
    Ofis, Karnap Mimarlık Karnap Mimarlık Ticari alanlar
    Ofis
    Hepsini göster: 11 proje
    Firmamız, 1964 yılında “Kır-Al İnşaat” olarak faaliyete başlamış, ilerleyen yıllarda imza attığı projelerle inşaat sektöründe söz sahibi bir firma haline gelmiştir. Zamanla mimarinin sanatla kesiştiği projelerin gereksinimiyle daha geniş bir vizyonu hedefleyen “Karnap Mimarlık”, Selim Karnap ve Serdar Karnap (İç Mimar) tarafından kurulmuştur. Bizler bu verilerden yola çıkarak konut, ofis ve her türlü yapı mimarisi üzerine modern dekorasyon çizgimiz ve kaliteli dekorasyon ürünlerimizle, nitelik ve güven ilkesiyle hizmet vermekteyiz.
    Hizmetler
    • İç Mimarlık
    • İnşaat ve Dekorasyon
    • Mobilya Tasarım ve Üretim
    • Kontronörlük ve Uygulama
    • Sanal Gerçeklik 3dsmax Hizmetleri
    Hizmet alanları
    TÜM TÜRKİYE
    Şirket ödülleri
    Ödülümüz gülümsetebildiklerimizdir.
    Adres
    Altıntepe mh. Eski Bağdat cad. no:19
    34840 İstanbul
    Türkiye
    +90-2163477361 www.karnapmimarlik.com
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