Firmamız, 1964 yılında “Kır-Al İnşaat” olarak faaliyete başlamış, ilerleyen yıllarda imza attığı projelerle inşaat sektöründe söz sahibi bir firma haline gelmiştir. Zamanla mimarinin sanatla kesiştiği projelerin gereksinimiyle daha geniş bir vizyonu hedefleyen “Karnap Mimarlık”, Selim Karnap ve Serdar Karnap (İç Mimar) tarafından kurulmuştur. Bizler bu verilerden yola çıkarak konut, ofis ve her türlü yapı mimarisi üzerine modern dekorasyon çizgimiz ve kaliteli dekorasyon ürünlerimizle, nitelik ve güven ilkesiyle hizmet vermekteyiz.
- Hizmetler
- İç Mimarlık
- İnşaat ve Dekorasyon
- Mobilya Tasarım ve Üretim
- Kontronörlük ve Uygulama
- Sanal Gerçeklik 3dsmax Hizmetleri
- Hizmet alanları
- TÜM TÜRKİYE
- Şirket ödülleri
- Ödülümüz gülümsetebildiklerimizdir.
- Adres
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Altıntepe mh. Eski Bağdat cad. no:19
34840 İstanbul
Türkiye
+90-2163477361 www.karnapmimarlik.com