Firmamız, 1964 yılında “Kır-Al İnşaat” olarak faaliyete başlamış, ilerleyen yıllarda imza attığı projelerle inşaat sektöründe söz sahibi bir firma haline gelmiştir. Zamanla mimarinin sanatla kesiştiği projelerin gereksinimiyle daha geniş bir vizyonu hedefleyen “Karnap Mimarlık”, Selim Karnap ve Serdar Karnap (İç Mimar) tarafından kurulmuştur. Bizler bu verilerden yola çıkarak konut, ofis ve her türlü yapı mimarisi üzerine modern dekorasyon çizgimiz ve kaliteli dekorasyon ürünlerimizle, nitelik ve güven ilkesiyle hizmet vermekteyiz.

Hizmetler İç Mimarlık

İnşaat ve Dekorasyon

Mobilya Tasarım ve Üretim

Kontronörlük ve Uygulama

Sanal Gerçeklik 3dsmax Hizmetleri Hizmet alanları TÜM TÜRKİYE Şirket ödülleri Ödülümüz gülümsetebildiklerimizdir. Adres Altıntepe mh. Eski Bağdat cad. no:19

34840 İstanbul

Türkiye

+90-2163477361 www.karnapmimarlik.com