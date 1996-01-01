현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
LS DESIGN ARCHITECTURE
Mimarlar İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 4Projeler (4) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • TEKNİK MAKİNA, LS DESIGN ARCHITECTURE LS DESIGN ARCHITECTURE Modern Evler
    TEKNİK MAKİNA, LS DESIGN ARCHITECTURE LS DESIGN ARCHITECTURE Modern Evler
    TEKNİK MAKİNA, LS DESIGN ARCHITECTURE LS DESIGN ARCHITECTURE Modern Evler
    TEKNİK MAKİNA
    LS DESIGN ARCHITECTURE, LS DESIGN ARCHITECTURE LS DESIGN ARCHITECTURE Zeminler Granit Gri
    LS DESIGN ARCHITECTURE
    KÜÇÜKSU EVLERİ, LS DESIGN ARCHITECTURE LS DESIGN ARCHITECTURE Ön avlu İşlenmiş Ahşap Ahşap rengi
    KÜÇÜKSU EVLERİ, LS DESIGN ARCHITECTURE LS DESIGN ARCHITECTURE Kayalı bahçe İşlenmiş Ahşap Yeşil
    KÜÇÜKSU EVLERİ, LS DESIGN ARCHITECTURE LS DESIGN ARCHITECTURE Kayalı bahçe İşlenmiş Ahşap Yeşil
    KÜÇÜKSU EVLERİ
    Biesterfeld Türkiye, LS DESIGN ARCHITECTURE LS DESIGN ARCHITECTURE Ofis Alanları & Mağazalar
    Biesterfeld Türkiye, LS DESIGN ARCHITECTURE LS DESIGN ARCHITECTURE Ofis Alanları & Mağazalar
    Biesterfeld Türkiye, LS DESIGN ARCHITECTURE LS DESIGN ARCHITECTURE Ofis Alanları & Mağazalar
    Biesterfeld Türkiye

    Yurtiçi ve yurtdışında mimarlık,dekorasyon,inşaat ve taahhüt işleri yapan firmamız gerçekleştirdiği işlerdeki yaratıcılığı ,estetik anlayışı,uygulama organizasyonundaki beceri ve sürati ile çok sayıda övgü dolu teşekkür mektubu almıştır.Yaptığımız tüm işlerde müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı ilke edinen bizler için bütün projeler çok değerlidir.

    Leyla SÜHA


    Hizmetler
    • Dekorasyon
    • Proje
    • Danışmanlık
    • tasarım
    • uygulama
    • mobilya
    Hizmet alanları
    İstanbul ve Türkiye
    Şirket ödülleri
    • • *STC_Kazaktransoil Astana Poliklinik Binası 2002 – Asthana / Kazaki̇stan
    • • (Proje yarışmasında jüri tarafından uygulanmasına karar verilen avan proje çalışması.)
    • • *P/O Chimvolokna v.s.v.company 1996 – Mogilev / Beyaz Rusya
    • • (Uluslararası dekorasyon proje yarışması firmamız tarafından kazanılmış ve uygulaması gerçekleştirilmiştir.)
    Adres
    Çolak İsmail Sokak 25/12 SUADİYE/KADIKÖY
    34740 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-5424530977 www.lsdesignarc.com
      Add SEO element