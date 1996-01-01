LS DESIGN ARCHITECTURE

Yurtiçi ve yurtdışında mimarlık,dekorasyon,inşaat ve taahhüt işleri yapan firmamız gerçekleştirdiği işlerdeki yaratıcılığı ,estetik anlayışı,uygulama organizasyonundaki beceri ve sürati ile çok sayıda övgü dolu teşekkür mektubu almıştır.Yaptığımız tüm işlerde müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı ilke edinen bizler için bütün projeler çok değerlidir.
Leyla SÜHA
- Hizmetler
- Dekorasyon
- Proje
- Danışmanlık
- tasarım
- uygulama
- mobilya
- Hizmet alanları
- İstanbul ve Türkiye
- Şirket ödülleri
- • *STC_Kazaktransoil Astana Poliklinik Binası 2002 – Asthana / Kazaki̇stan
- • (Proje yarışmasında jüri tarafından uygulanmasına karar verilen avan proje çalışması.)
- • *P/O Chimvolokna v.s.v.company 1996 – Mogilev / Beyaz Rusya
- • (Uluslararası dekorasyon proje yarışması firmamız tarafından kazanılmış ve uygulaması gerçekleştirilmiştir.)
- Adres
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Çolak İsmail Sokak 25/12 SUADİYE/KADIKÖY
34740 İstanbul, Türkiye
Türkiye
+90-5424530977 www.lsdesignarc.com