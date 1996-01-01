LS DESIGN ARCHITECTURE

Yurtiçi ve yurtdışında mimarlık,dekorasyon,inşaat ve taahhüt işleri yapan firmamız gerçekleştirdiği işlerdeki yaratıcılığı ,estetik anlayışı,uygulama organizasyonundaki beceri ve sürati ile çok sayıda övgü dolu teşekkür mektubu almıştır.Yaptığımız tüm işlerde müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı ilke edinen bizler için bütün projeler çok değerlidir.

Leyla SÜHA



