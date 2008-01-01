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ORNE MOBILYA AVANGART
Mobilya & Aksesuarlar Gaziantep
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Değerlendirmeler (5)
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    • Firmamız 2008 Yılında Mobilya Sektöründe Faaliyet Göstermeye Başlamış Olup, Her Zaman Ürün Ve Hizmet Kalitesini Ön Planda Tutarak Sürekli Kendini Geliştirip Yenileyerek Bu Yolda Devam Etmektedir.

    Her Zaman Ilkleri Başarmayı Kendine Ilke Edinen Firmamız, Bundan Sonrada Kaliteden Ödün Vermeden Bu Misyonunu Sürdürmeye Devam Edecektir.

    Hizmetler
    mobilya
    Hizmet alanları
    mobilya ve Gaziantep
    Adres
    Emek Mah. Abdülkadir Aksu Bulvarı Beşler Sitesi Altı
    27000 Gaziantep
    Türkiye
    +90-3423210373 ornemobilya.com

    Değerlendirmeler

    Bilal Güneş
    Kilis’ten gelerek mobilya aldım çok yer gezdim ürünleri Gaziantep’te hiçbir yerde yok gösterişli ve kaliteli. Ufak bir sorun yaşadık aldığım mobilyanın bir ton koyu rengi geldi ama sağolsun Levent bey tekrar değişim yaptı yeni ürünlerim eve kuruldu.kurulumda emeği geçen Adem bey ve ekibinede ayrıca teşekkürler hızlı ve güvenilirler. Kesinlikle tavsiye ediyorum 👍
    neredeyse 3 yıl önce
    fatma acar
    Ben Daha Once Bu wep Sitesinde Yorum Yapmıştım Ve Ufak Bir Yanlışlık Olmuştu Ben Tekrar Levent Beyden özür Dilerim Okadar Kibar Okadar Nazik Bir İnsanki Kesinlikle Orne Mobilya Antepte Tek Diye Bilirim Ürünleride Harika Tekrardan Hayırlı Bol Kazanclar Versin Cok Kaliteli Ve Güler Yüzlü İnsanları Var Hepsine Ayrı Ayrı Teiekkür Ederim
    neredeyse 3 yıl önce
    pelin Özk.
    Bu orne mobilya kadar gereksiz bir mobilya hayatımda görmedim inanın basit bir yerde yaptırsam bu kadar kötü olmazdı tüm ev mobilyamı ordan aldım ve bir taşınmada sökülünce hepsi mahvoldu marangoz bile toparlayamadı çünkü çekiç deyen yer darmadağın oldu tüm ayaklar kırıldı mahvoldu koltuk yanları ayrıldı o kadar para verilen ürün 4 senede çöpse sizde sırf gösterişsiniz demektir. Puanım "0"
    yaklaşık 2 yıl önce
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