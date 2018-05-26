Bir Hayalden Daha FAZLASI...
Bir şirket hayal edin… TEKNOLOJİ temeli ile kurulmuş olsun,
Bir ev hayal edin…. Hayalinizin ötesinde tasarımlarla sizi heyecanlandırsın,
Siz hayal edin… BİZ HAYALİNİZİ SİZE EN İYİ ŞEKİLDE SUNALIM…
- Hizmetler
- İç mimarlık ve İç mekan tasarımı
- Dış mekan tasarımı
- 3D görselleştirme
- Sanal Gerçeklik (VR)
- Sanal Tur ve Artırılmış Gerçeklik (AR)
- Hizmet alanları
- İç mimarlık
- 3D Tasarım ve Sanal Gerçeklik (VR)
- Mersin
- Adana
- İstanbul
- Gaziantep
- Hatay
- Adres
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Güvenevler Mahallesi 1913 Sokak
33110 Mersin
Türkiye
+90-5456413000 www.renginmimarlik.com
Tasarımlarımız ve 3D görsellerimiz Rengin Mimarlık'a ait olup tanıtım ve gösterim yapılması amacıyla görsellerimizin paylaşımı yapılabilir.