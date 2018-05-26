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Rengin Mimarlık
İç Mimarlar Mersin
Genel Bakış 9Projeler (9) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (9)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Çocuk Kitapevi Tasarımı - Mersin, Rengin Mimarlık Rengin Mimarlık Minimalist Çocuk Odası
    Çocuk Kitapevi Tasarımı - Mersin, Rengin Mimarlık Rengin Mimarlık Minimalist Çocuk Odası
    Çocuk Kitapevi Tasarımı - Mersin, Rengin Mimarlık Rengin Mimarlık Minimalist Çocuk Odası
    +3
    Çocuk Kitapevi Tasarımı - Mersin
    Chef Rosso Restaurant Tasarımı - Mersin, Rengin Mimarlık Rengin Mimarlık Ticari alanlar
    Chef Rosso Restaurant Tasarımı - Mersin, Rengin Mimarlık Rengin Mimarlık Ticari alanlar
    Chef Rosso Restaurant Tasarımı - Mersin, Rengin Mimarlık Rengin Mimarlık Ticari alanlar
    +6
    Chef Rosso Restaurant Tasarımı - Mersin
    Karahan İnşaat Marinsmini Projesi - Mersin, Rengin Mimarlık Rengin Mimarlık Bebek odası
    Karahan İnşaat Marinsmini Projesi - Mersin, Rengin Mimarlık Rengin Mimarlık Bebek odası
    Karahan İnşaat Marinsmini Projesi - Mersin, Rengin Mimarlık Rengin Mimarlık
    +4
    Karahan İnşaat Marinsmini Projesi - Mersin
    Yapı-Dekorasyon Firması için Ürün Tanıtım Projesi - Mersin, Rengin Mimarlık Rengin Mimarlık MutfakMutfak Malzemeleri
    Yapı-Dekorasyon Firması için Ürün Tanıtım Projesi - Mersin, Rengin Mimarlık Rengin Mimarlık Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
    Yapı-Dekorasyon Firması için Ürün Tanıtım Projesi - Mersin, Rengin Mimarlık Rengin Mimarlık Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    +11
    Yapı-Dekorasyon Firması için Ürün Tanıtım Projesi - Mersin
    Güzellik Merkezi Projesi - Tarsus/Mersin, Rengin Mimarlık Rengin Mimarlık Ticari alanlar
    Güzellik Merkezi Projesi - Tarsus/Mersin, Rengin Mimarlık Rengin Mimarlık Ticari alanlar
    Güzellik Merkezi Projesi - Tarsus/Mersin, Rengin Mimarlık Rengin Mimarlık Ticari alanlar
    +3
    Güzellik Merkezi Projesi - Tarsus/Mersin
    Cafe Projesi - Mersin, Rengin Mimarlık Rengin Mimarlık Ticari alanlar
    Cafe Projesi - Mersin, Rengin Mimarlık Rengin Mimarlık Ticari alanlar
    Cafe Projesi - Mersin, Rengin Mimarlık Rengin Mimarlık Ticari alanlar
    +2
    Cafe Projesi - Mersin
    Hepsini göster: 9 proje

    Bir Hayalden Daha FAZLASI...

    Bir şirket hayal edin…   TEKNOLOJİ temeli ile kurulmuş olsun,

    Bir ev hayal edin….       Hayalinizin ötesinde tasarımlarla sizi heyecanlandırsın,

    Siz hayal edin…          BİZ HAYALİNİZİ SİZE EN İYİ ŞEKİLDE SUNALIM…

    Hizmetler
    • İç mimarlık ve İç mekan tasarımı
    • Dış mekan tasarımı
    • 3D görselleştirme
    • Sanal Gerçeklik (VR)
    • Sanal Tur ve Artırılmış Gerçeklik (AR)
    Hizmet alanları
    • İç mimarlık
    • 3D Tasarım ve Sanal Gerçeklik (VR)
    • Mersin
    • Adana
    • İstanbul
    • Gaziantep
    • Hatay
    Adres
    Güvenevler Mahallesi 1913 Sokak
    33110 Mersin
    Türkiye
    +90-5456413000 www.renginmimarlik.com
    Yasal mülkiyet

    Tasarımlarımız ve 3D görsellerimiz Rengin Mimarlık'a ait olup tanıtım ve gösterim yapılması amacıyla görsellerimizin paylaşımı yapılabilir.

    Değerlendirmeler

    Cihan E
    "NE GÖRÜYORSAN O" denir ya tam olarak bunu yaşatıyor bu ekip size. Kliniğimin tasarımını oturup saatlerce konuştuk ve Deniz hanımın kıymetli fikirleriyle hayata geçirdiler. Sonuç mükemmel👌. Ne gördüysem üç boyutlu çizimlerde, aynısını kliniğimde buldum. Ve en önemli konuda zaman! Ben tahmin edilen süreden sadece 8 gün geç teslim aldım ki, o da bürokratik sebeplerden dolayı yaşandı. İnşaat ve mimari piyasasında bu kadar karalama varken, benim bütün algımı, fikrimi değiştiren güzel ekibe teşekkür ediyorum yeniden.👏👏👏 İyiki tanıştım sizlerle 💯💯💯
    6 ay önce
    Tolga Coşkun
    Tam olarak hayalimizdeki ofisi bize tasarladılar ve uygulamasını da yaptılar. Mersin'de tasarım anlamında çok üst düzeydeler. Gerçekten müthiş bir ekip! Yaptığınız çalışma için teşekkür ederim
    10 ay önce
    Özge Özgürsoy
    Harika bir ekip evimizi onlara emanet ettiğim için kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Tam da istediğim gibi çok güzel oldu. Gayet sade şık ve makul fiyatta yapabileceklerinin en iyisini yaptılar. Mimar Deniz Hanım gece gündüz tatil demeden ne zaman arasam ilgilendi. Çok samimi ve sıcak buldum kendilerini. Ben çok memnun kaldım. Gönül rahatlığıyla başburulabilir. Tüm ekibe çok çok teşekkür ederim.
    12 ay önce
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