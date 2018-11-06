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Restorizm Mimarlık Restorasyon Proje Taah. Ltd. Şti
Restorasyon ve Restitüsyon İzmir
Genel Bakış 6Projeler (6) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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  • Premium'a geç
    • Kavallar Evi - Bayburt, Restorizm Mimarlık Restorasyon Proje Taah. Ltd. Şti Restorizm Mimarlık Restorasyon Proje Taah. Ltd. Şti Kırsal Evler
    Kavallar Evi - Bayburt, Restorizm Mimarlık Restorasyon Proje Taah. Ltd. Şti Restorizm Mimarlık Restorasyon Proje Taah. Ltd. Şti Kırsal Evler
    Kavallar Evi - Bayburt
    Kale ve Çevresi Kentsel Sit Alanı - 30. Sokak - Cephe İyileştirme Projesi - Muğla/Marmaris, Restorizm Mimarlık Restorasyon Proje Taah. Ltd. Şti Restorizm Mimarlık Restorasyon Proje Taah. Ltd. Şti Kırsal Evler
    Kale ve Çevresi Kentsel Sit Alanı - 30. Sokak - Cephe İyileştirme Projesi - Muğla/Marmaris, Restorizm Mimarlık Restorasyon Proje Taah. Ltd. Şti Restorizm Mimarlık Restorasyon Proje Taah. Ltd. Şti Kırsal Evler
    Kale ve Çevresi Kentsel Sit Alanı - 30. Sokak - Cephe İyileştirme Projesi - Muğla/Marmaris, Restorizm Mimarlık Restorasyon Proje Taah. Ltd. Şti Restorizm Mimarlık Restorasyon Proje Taah. Ltd. Şti Kırsal Evler
    +3
    Kale ve Çevresi Kentsel Sit Alanı - 30. Sokak - Cephe İyileştirme Projesi - Muğla/Marmaris
    Değirmen ve Su Kanalı - Muğla/Marmaris, Restorizm Mimarlık Restorasyon Proje Taah. Ltd. Şti Restorizm Mimarlık Restorasyon Proje Taah. Ltd. Şti Kırsal Evler
    Değirmen ve Su Kanalı - Muğla/Marmaris, Restorizm Mimarlık Restorasyon Proje Taah. Ltd. Şti Restorizm Mimarlık Restorasyon Proje Taah. Ltd. Şti Kırsal Evler
    Değirmen ve Su Kanalı - Muğla/Marmaris, Restorizm Mimarlık Restorasyon Proje Taah. Ltd. Şti Restorizm Mimarlık Restorasyon Proje Taah. Ltd. Şti Kırsal Evler
    +6
    Değirmen ve Su Kanalı - Muğla/Marmaris
    Zorlu Evi - Denizli/Babadağ, Restorizm Mimarlık Restorasyon Proje Taah. Ltd. Şti Restorizm Mimarlık Restorasyon Proje Taah. Ltd. Şti Klasik Evler
    Zorlu Evi - Denizli/Babadağ, Restorizm Mimarlık Restorasyon Proje Taah. Ltd. Şti Restorizm Mimarlık Restorasyon Proje Taah. Ltd. Şti Klasik Evler
    Zorlu Evi - Denizli/Babadağ, Restorizm Mimarlık Restorasyon Proje Taah. Ltd. Şti Restorizm Mimarlık Restorasyon Proje Taah. Ltd. Şti Ön avlu
    +11
    Zorlu Evi - Denizli/Babadağ
    Dokuzçeşmeler - İzmir/Buca, Restorizm Mimarlık Restorasyon Proje Taah. Ltd. Şti Restorizm Mimarlık Restorasyon Proje Taah. Ltd. Şti Klasik Evler
    Dokuzçeşmeler - İzmir/Buca, Restorizm Mimarlık Restorasyon Proje Taah. Ltd. Şti Restorizm Mimarlık Restorasyon Proje Taah. Ltd. Şti Klasik Evler
    Dokuzçeşmeler - İzmir/Buca, Restorizm Mimarlık Restorasyon Proje Taah. Ltd. Şti Restorizm Mimarlık Restorasyon Proje Taah. Ltd. Şti
    +3
    Dokuzçeşmeler - İzmir/Buca
    Işlak Evi - Denizli/Babadağ, Restorizm Mimarlık Restorasyon Proje Taah. Ltd. Şti Restorizm Mimarlık Restorasyon Proje Taah. Ltd. Şti Ahşap ev
    Işlak Evi - Denizli/Babadağ, Restorizm Mimarlık Restorasyon Proje Taah. Ltd. Şti Restorizm Mimarlık Restorasyon Proje Taah. Ltd. Şti Ahşap ev
    Işlak Evi - Denizli/Babadağ, Restorizm Mimarlık Restorasyon Proje Taah. Ltd. Şti Restorizm Mimarlık Restorasyon Proje Taah. Ltd. Şti Ahşap kapılar
    +6
    Işlak Evi - Denizli/Babadağ

    Misyon olarak geçmişten günümüze gelen ve yok olmaya yüz tutan tarihi ve kültürel varlıkları, özgün değerlerine bağlı doğru adımları atarak  gelecek nesillere kendi imzalarıyla taşımayı benimseyen Restorizm Mimarlık, Y. Mimar Cemre Ceviz ve Restoratör Hasret Özdemir tarafından Ocak 2016 tarihinde İzmir’de kurulmuştur. 2008 yılından bu yana Türkiye genelinde sayısız restorasyon projesinde yer alarak  konularında uzmanlaşmışlardır.

    Hizmetler
    • Rölöve
    • Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri
    • Yaklaşık Maliyet Hazırlanması
    • Keşif ve Metraj İşleri
    Hizmet alanları
    Restorasyon ve İzmir
    Adres
    Bayraklı
    35000 İzmir
    Türkiye
    +90-5517034745
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