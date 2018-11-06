Restorizm Mimarlık Restorasyon Proje Taah. Ltd. Şti

Misyon olarak geçmişten günümüze gelen ve yok olmaya yüz tutan tarihi ve kültürel varlıkları, özgün değerlerine bağlı doğru adımları atarak gelecek nesillere kendi imzalarıyla taşımayı benimseyen Restorizm Mimarlık, Y. Mimar Cemre Ceviz ve Restoratör Hasret Özdemir tarafından Ocak 2016 tarihinde İzmir’de kurulmuştur. 2008 yılından bu yana Türkiye genelinde sayısız restorasyon projesinde yer alarak konularında uzmanlaşmışlardır.