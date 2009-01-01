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Tolgahan Türk İç Mimarlık
İç Mimarlar İstanbul
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Projeler

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    • Sayın Hakan Ünsal ve ailesi (Galatasaray'ın unutulmaz efsane ismi ), Tolgahan Türk İç Mimarlık Tolgahan Türk İç Mimarlık İç Dekorasyon
    Sayın Hakan Ünsal ve ailesi (Galatasaray'ın unutulmaz efsane ismi ), Tolgahan Türk İç Mimarlık Tolgahan Türk İç Mimarlık Havuz Mermer
    Sayın Hakan Ünsal ve ailesi (Galatasaray'ın unutulmaz efsane ismi ), Tolgahan Türk İç Mimarlık Tolgahan Türk İç Mimarlık Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
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    Sayın Hakan Ünsal ve ailesi (Galatasaray'ın unutulmaz efsane ismi )

    Yurt içinde bir çok konut dekorasyonu, villa dekorasyonu, ev tadilatı, sosyal alan projeleri, satış ofisi dekorasyonu, mağaza dekorasyonu, hastane dekorasyonu, endüstriyel mimari tasarımlarla faaliyet vermeye devam etmekteyiz.

    İç Mimar, Tolgahan Türk estetik ile pratik bilgiyi ticari kaygılardan uzak deneyimleri ile trend güncel teknolojileri takip eden, Ürün ve mekan tasarlayan ve bunların dışında farklı çözümler üreten eşsiz mimari tasarımlar gerçekleştiren bu süreçler içerisinde farklı disiplinleri ve ara süreçleri en iyi şekilde değerlendiren iç mimari tasarım ofisi CEO’sudur. Uluslararası, dünya standartlarında , ünlü ödül almış iç mimar ve tasarımcıları ile çeşitli oteller, tatil köyleri, villa, rezidans, mağaza ve özel konut projeleri gerçekleştirmiştir. Ününü saran bir yaklaşım içerisinde fikir ve bakış açısını yansıtmıştır.

    Hizmetler
    • iç mimar danışmanlık
    • proje
    • tasarım
    • uygulama hizmetleri
    • Villa
    • Ofis
    • Rezidans
    • Mağaza
    • avm
    • konsept planlamaları vb hizmet vermekteyiz.
    • Hepsini göster: 10 hizme
    Hizmet alanları
    Türkiye ve İstanbul – Avrupa
    Şirket ödülleri
    Uluslararası A’ Tasarım Ödülleri 2009, IDA Design Award, U.S.A
    Adres
    34400 İstanbul
    Türkiye
    +90-5324988745 www.tolgahanturk.com
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