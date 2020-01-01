İNORMA YAPI SİSTEMLERİ

İnorma Yapı Sistemi dünya standartlarına göre üreten bir sistem ile 2013 yılında kurulmuştur ve tüm ülke sektöründe lider olma vizyonu ile hareket etmektedir. İnsanların ihtiyaçlarına yönelik hizmet sunan ve kendisini sürekli geliştiren İnorma, yenilikçi ve sorumluluk sahibi bir firmadır. Sahip olduğumuz referanslar ile güvenilirliğimizi ve kaliteli ürünlerimizi sizlere sunmaktayız. Tecrübeli ekibimiz ile kaliteli ürünler üretmekteyiz. Her zaman müşteriye yakın olarak, müşteri memnuniyetine önem ve itina göstererek müşteriyi ön planda tutmaktayız. İnorma için müşteri mutluluğu önce gelir. Bunun için müşterilere uygun fiyatta kaliteli ürünleri sunmaktayız. Size sunduğumuz ürünler yıllar boyu sağlıklı ve üretildiği gibi kaliteli kalmaktadır. Çevreye saygılı bir şekilde çalışma sürdürerek sizlere konforlu ve şık ürünler tasarlıyoruz. Sizlerin istekleri çerçevesinde, sizlere Bioclimatic Pergola, Rolling Roof Pergola , Zip Perde ve Giyotin Cam Sistemleri gibi çözümler sunmaktayız. İstediğiniz şekilde dizayn etmeye dikkat ediyoruz ve tavsiyelerinize kulak veriyoruz. Kuruluşumuzdan beri istediğiniz şekilde ürünler sunarak farklılığa yol açıyoruz. Çalışanlarımızın el işçiliğinin üst seviyede olması ve tecrübeli ekip arkadaşlarımızla sizlere sunduğumuz ürünler ile hedeflerimizi gerçekleştirmekteyiz.
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- Hizmet alanları
- istanbul ve İstanbul, Türkiye
- Adres
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KAZIMKARABEKİR CAD
34841 İstanbul, Türkiye
Türkiye
+90-5327222325 www.inorma.com.tr