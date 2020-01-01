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İNORMA YAPI SİSTEMLERİ
Bahçe Ürünleri İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (9)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Bioclimatic Pergola Sistemi, İNORMA YAPI SİSTEMLERİ İNORMA YAPI SİSTEMLERİ Ön avlu Aluminyum/Çinko Bej
    Bioclimatic Pergola Sistemi, İNORMA YAPI SİSTEMLERİ İNORMA YAPI SİSTEMLERİ Ön avlu Aluminyum/Çinko Bej
    Bioclimatic Pergola Sistemi, İNORMA YAPI SİSTEMLERİ İNORMA YAPI SİSTEMLERİ Ön avlu Aluminyum/Çinko Bej
    +10
    Bioclimatic Pergola Sistemi
    Bioclimatic Pergola / Rolling Roof Pergola , İNORMA YAPI SİSTEMLERİ İNORMA YAPI SİSTEMLERİ Modern Kış Bahçesi Aluminyum/Çinko Turkuaz
    Bioclimatic Pergola / Rolling Roof Pergola , İNORMA YAPI SİSTEMLERİ İNORMA YAPI SİSTEMLERİ Modern Kış Bahçesi Aluminyum/Çinko Metalik/Gümüş
    Bioclimatic Pergola / Rolling Roof Pergola , İNORMA YAPI SİSTEMLERİ İNORMA YAPI SİSTEMLERİ Modern Kış Bahçesi Aluminyum/Çinko Siyah
    +10
    Bioclimatic Pergola / Rolling Roof Pergola
    ROLLING ROOF PERGOLA , İNORMA YAPI SİSTEMLERİ İNORMA YAPI SİSTEMLERİ Ticari alanlar Aluminyum/Çinko Siyah
    ROLLING ROOF PERGOLA , İNORMA YAPI SİSTEMLERİ İNORMA YAPI SİSTEMLERİ Ticari alanlar Aluminyum/Çinko Ahşap rengi
    ROLLING ROOF PERGOLA , İNORMA YAPI SİSTEMLERİ İNORMA YAPI SİSTEMLERİ Ticari alanlar Aluminyum/Çinko Gri
    +11
    ROLLING ROOF PERGOLA
    Bioclimatic Pergola Sistemleri , İNORMA YAPI SİSTEMLERİ İNORMA YAPI SİSTEMLERİ Bahçe kulübesi Aluminyum/Çinko Beyaz
    Bioclimatic Pergola Sistemleri , İNORMA YAPI SİSTEMLERİ İNORMA YAPI SİSTEMLERİ Akdeniz Kış Bahçesi Aluminyum/Çinko Mavi
    Bioclimatic Pergola Sistemleri , İNORMA YAPI SİSTEMLERİ İNORMA YAPI SİSTEMLERİ Ön avlu Aluminyum/Çinko Gri
    +2
    Bioclimatic Pergola Sistemleri

    İnorma Yapı Sistemi dünya standartlarına göre üreten bir sistem ile 2013 yılında kurulmuştur ve tüm ülke sektöründe lider olma vizyonu ile hareket etmektedir. İnsanların ihtiyaçlarına yönelik hizmet sunan ve kendisini sürekli geliştiren İnorma, yenilikçi ve sorumluluk sahibi bir firmadır. Sahip olduğumuz referanslar ile güvenilirliğimizi ve kaliteli ürünlerimizi sizlere sunmaktayız. Tecrübeli ekibimiz ile kaliteli ürünler üretmekteyiz. Her zaman müşteriye yakın olarak, müşteri memnuniyetine önem ve itina göstererek müşteriyi ön planda tutmaktayız. İnorma için müşteri mutluluğu önce gelir. Bunun için müşterilere uygun fiyatta kaliteli ürünleri sunmaktayız. Size sunduğumuz ürünler yıllar boyu sağlıklı ve üretildiği gibi kaliteli kalmaktadır. Çevreye saygılı bir şekilde çalışma sürdürerek sizlere konforlu ve şık ürünler tasarlıyoruz. Sizlerin istekleri çerçevesinde, sizlere Bioclimatic Pergola, Rolling Roof Pergola , Zip Perde ve Giyotin Cam Sistemleri gibi çözümler sunmaktayız. İstediğiniz şekilde dizayn etmeye dikkat ediyoruz ve tavsiyelerinize kulak veriyoruz. Kuruluşumuzdan beri istediğiniz şekilde ürünler sunarak farklılığa yol açıyoruz. Çalışanlarımızın el işçiliğinin üst seviyede olması ve tecrübeli ekip arkadaşlarımızla sizlere sunduğumuz ürünler ile hedeflerimizi gerçekleştirmekteyiz.

    Hizmetler
    • pergola
    • zip perde
    • kış bahçesi
    • giyotin cam
    • mafsallı tente
    • çift taraflı tente
    • Rolling Roof
    • bioclimatic pergola
    • roılling roof pergola
    • tente
    • güneşlik
    • tente sistemleri
    • tenth
    • awning systems
    • pergola systems
    • Hepsini göster: 15 hizme
    Hizmet alanları
    istanbul ve İstanbul, Türkiye
    Adres
    KAZIMKARABEKİR CAD
    34841 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-5327222325 www.inorma.com.tr

    Değerlendirmeler

    Numan ÇAKMAK Numan ÇAKMAK
    Akçay da ki terasımızı ve bahçemizi kapatan bu değerli firmaya ve ekibine sonsuz teşekkürler .
    neredeyse 2 yıl önce
    Proje tarihi: Mayıs 2020
    Düzenle
    Cem Yurdagel Cem Yurdagel
    işlerine hakim oldukları çok net
    neredeyse 2 yıl önce
    Proje tarihi: Haziran 2020
    Düzenle
    sevgi
    corona virisüyle birlikte terasımız vizim için yaşam alanı oldu ve bunu inorma yapıya borçluyuz . Evimizin terasını ışıklı tente ile kapatıp etrafını camla çevirdlier hızlı prati ve çok guleryuzlulerdı . Öncelikle ilk dikkat ettiğimiz korunmalarıydı gerekli hassasıyetı gösterdiler .kaliteli hizmeti uzakta aramamak gerekir .. teşekkurler inorma ekibi
    yaklaşık 2 yıl önce
    Proje tarihi: Mayıs 2020
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    Tüm 9 değerlendirmelerini göster
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