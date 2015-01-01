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MİCA DESİGN
Mobilya & Aksesuarlar Istanbul
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    YATAK ODASI

    Mobilya, İnşaat ve Gayrimenkul alanlarında Global ve Yerel Tespitlerimizi bir araya getirerek oluşturduğumuz bilgi birikimini, Zaman içerisinde oluşan tecrübemizle harmanlayarak 2015 senesine taşıdığımız Grubumuzu; Mimari, Dekorasyon ve Tasarım Alanlarıyla da zenginleştirerek Geniş Bir Coğrafyada Güvenilirlik Kazanmayı Başarmış Bulunmaktayız.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    modesa mobilyacılar sitesi münzevi kışla caddesi no:24/1 demirkapı eyüp
    34100 Istanbul
    Türkiye
    +90-2125651851 www.micagrup.com
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