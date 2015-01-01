MİCA DESİGN

Mobilya, İnşaat ve Gayrimenkul alanlarında Global ve Yerel Tespitlerimizi bir araya getirerek oluşturduğumuz bilgi birikimini, Zaman içerisinde oluşan tecrübemizle harmanlayarak 2015 senesine taşıdığımız Grubumuzu; Mimari, Dekorasyon ve Tasarım Alanlarıyla da zenginleştirerek Geniş Bir Coğrafyada Güvenilirlik Kazanmayı Başarmış Bulunmaktayız.
- Hizmet alanları
- istanbul
- Adres
-
modesa mobilyacılar sitesi münzevi kışla caddesi no:24/1 demirkapı eyüp
34100 Istanbul
Türkiye
+90-2125651851 www.micagrup.com