Ezgi Yüce Mimarlık AŞ.

Ezgi Mimarlık marka kavramını ve bunu tasarımlarına yansıtmasını iyi bilen, yaratıcı bireylerden oluşan bir ekiptir.

Amacımız İstanbul’un merkezindeki ofisimizden dünyanın her noktasındaki müşterilerimiz ve projeler için beklentilerine uygun çözümler getirmektir.

Kuruluşumuzdan bu yana geçen 10 yıla yakın süre, uygulanmış bir çok proje bunda ne kadar başarılı olduğumuzu göstermektedir.

Mimari bir tasarım oluştururken, özgünlük ile birlikte, yapılan yatırımın optimizasyonunu, malzeme, üretim ve detay çözümlerini ön planda tutmaktayız.

Konut, ofis, mağaza, cafe, restoran, kültürel ve toplumsal yapılar gibi bir çok alanda mimarlık, inşaat, iç mimarlık ve proje yönetimi konularında proje ve uygulama hizmeti sunmaktayız.

Mimarinin çağdaş tasarım ve malzeme beklentisini, özenli detay çözümleri ve etkin üretim yöntemleri ile hızlı ve güvenilir bir şekilde uygulama anlayışımız vardır.

Modern bir mekanın görsel, fonksiyonel ve teknolojik alt yapısını oluşturabilmek için farklı disiplinlerin yönlendirmesini en iyi şekilde kullanırız. Tasarımlarımızı ve uygulamalarımızı her zaman bu kriterlerin ve önceki deneyimlerimizin üzerine kurmaktayız.

Çalışma şeklimiz son derece yalın ve etkilidir. Sizi dinliyoruz, vizyonunuzu öğrendikten sonra isteklerinize ve hedef kitlenizde en uygun yaratıcı çözümlerle size geri dönüyoruz.