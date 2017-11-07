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Ezgi Yüce Mimarlık AŞ.
Mimarlar İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 25Projeler (25) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • BASINDA BİZ.., Ezgi Yüce Mimarlık AŞ. Ezgi Yüce Mimarlık AŞ.
    BASINDA BİZ.., Ezgi Yüce Mimarlık AŞ. Ezgi Yüce Mimarlık AŞ.
    BASINDA BİZ.., Ezgi Yüce Mimarlık AŞ. Ezgi Yüce Mimarlık AŞ.
    +2
    BASINDA BİZ..
    İnistanbul, Ezgi Yüce Mimarlık AŞ. Ezgi Yüce Mimarlık AŞ. Modern Evler
    İnistanbul, Ezgi Yüce Mimarlık AŞ. Ezgi Yüce Mimarlık AŞ. Modern Evler
    İnistanbul, Ezgi Yüce Mimarlık AŞ. Ezgi Yüce Mimarlık AŞ. Zeminler
    +6
    İnistanbul
    Nef Ataköy 22 , Ezgi Yüce Mimarlık AŞ. Ezgi Yüce Mimarlık AŞ. Modern Evler
    Nef Ataköy 22 , Ezgi Yüce Mimarlık AŞ. Ezgi Yüce Mimarlık AŞ. Modern Evler
    Nef Ataköy 22 , Ezgi Yüce Mimarlık AŞ. Ezgi Yüce Mimarlık AŞ. Modern Evler
    +2
    Nef Ataköy 22
    Nef Bağdat Caddesi Satış Ofisi, Ezgi Yüce Mimarlık AŞ. Ezgi Yüce Mimarlık AŞ. Ofis Alanları & Mağazalar
    Nef Bağdat Caddesi Satış Ofisi, Ezgi Yüce Mimarlık AŞ. Ezgi Yüce Mimarlık AŞ. Ofis Alanları & Mağazalar
    Nef Bağdat Caddesi Satış Ofisi, Ezgi Yüce Mimarlık AŞ. Ezgi Yüce Mimarlık AŞ. Ofis Alanları & Mağazalar
    +23
    Nef Bağdat Caddesi Satış Ofisi
    Nef Bahçelievler Satış Ofisi , Ezgi Yüce Mimarlık AŞ. Ezgi Yüce Mimarlık AŞ. SanatSanat Eserleri Mavi
    Nef Bahçelievler Satış Ofisi , Ezgi Yüce Mimarlık AŞ. Ezgi Yüce Mimarlık AŞ. SanatResim & Tablolar Yeşil
    Nef Bahçelievler Satış Ofisi , Ezgi Yüce Mimarlık AŞ. Ezgi Yüce Mimarlık AŞ. SanatSanat Eserleri
    Nef Bahçelievler Satış Ofisi
    Nef Sancaktepe Satış Ofisi , Ezgi Yüce Mimarlık AŞ. Ezgi Yüce Mimarlık AŞ. Ofis Alanları & Mağazalar
    Nef Sancaktepe Satış Ofisi , Ezgi Yüce Mimarlık AŞ. Ezgi Yüce Mimarlık AŞ. Ofis Alanları & Mağazalar
    Nef Sancaktepe Satış Ofisi , Ezgi Yüce Mimarlık AŞ. Ezgi Yüce Mimarlık AŞ. Ofis Alanları & Mağazalar
    +13
    Nef Sancaktepe Satış Ofisi
    Hepsini göster: 25 proje

    Ezgi Mimarlık marka kavramını ve bunu tasarımlarına yansıtmasını iyi bilen, yaratıcı bireylerden oluşan bir ekiptir.

    Amacımız İstanbul’un merkezindeki ofisimizden dünyanın her noktasındaki müşterilerimiz ve projeler için beklentilerine uygun çözümler getirmektir. 

    Kuruluşumuzdan bu yana geçen 10 yıla yakın süre, uygulanmış bir çok proje bunda ne kadar başarılı olduğumuzu göstermektedir. 

    Mimari bir tasarım oluştururken, özgünlük ile birlikte, yapılan yatırımın optimizasyonunu, malzeme, üretim ve detay çözümlerini ön planda tutmaktayız.

    Konut, ofis, mağaza, cafe, restoran, kültürel ve toplumsal yapılar gibi bir çok alanda mimarlık, inşaat, iç mimarlık ve proje yönetimi konularında proje ve uygulama hizmeti sunmaktayız.

    Mimarinin çağdaş tasarım ve malzeme beklentisini, özenli detay çözümleri ve etkin üretim yöntemleri ile hızlı ve güvenilir bir şekilde uygulama anlayışımız vardır.

    Modern bir mekanın görsel, fonksiyonel ve teknolojik alt yapısını oluşturabilmek için farklı disiplinlerin yönlendirmesini en iyi şekilde kullanırız. Tasarımlarımızı ve uygulamalarımızı her zaman bu kriterlerin ve önceki deneyimlerimizin üzerine kurmaktayız.

    Çalışma şeklimiz son derece yalın ve etkilidir. Sizi dinliyoruz, vizyonunuzu öğrendikten sonra isteklerinize ve hedef kitlenizde en uygun yaratıcı çözümlerle size geri dönüyoruz.

    Hizmetler
    mimari proje + uygulama hizmeti
    Hizmet alanları
    İnşaat Sektörü, İstanbul, ve İstanbul, Türkiye
    Şirket ödülleri
    Altın Portal Ödülleri
    Adres
    Nisbetiye
    2356 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-2122804098 www.ezgimimarlik.com.tr
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