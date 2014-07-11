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BAPEN PVC.ltd.şti.
Pencereler Selçuk
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • GİZLİ PANJUR, BAPEN PVC.ltd.şti. BAPEN PVC.ltd.şti.
    GİZLİ PANJUR, BAPEN PVC.ltd.şti. BAPEN PVC.ltd.şti.
    GİZLİ PANJUR, BAPEN PVC.ltd.şti. BAPEN PVC.ltd.şti.
    +3
    GİZLİ PANJUR
    KATLANIR KAPI, BAPEN PVC.ltd.şti. BAPEN PVC.ltd.şti. Klasik Sergi Alanları
    KATLANIR KAPI, BAPEN PVC.ltd.şti. BAPEN PVC.ltd.şti. Klasik Sergi Alanları
    KATLANIR KAPI, BAPEN PVC.ltd.şti. BAPEN PVC.ltd.şti. Klasik Sergi Alanları
    +10
    KATLANIR KAPI
    duşakabin, BAPEN PVC.ltd.şti. BAPEN PVC.ltd.şti. Akdeniz Banyo
    duşakabin, BAPEN PVC.ltd.şti. BAPEN PVC.ltd.şti. Modern Banyo
    duşakabin, BAPEN PVC.ltd.şti. BAPEN PVC.ltd.şti. Modern Banyo
    +10
    duşakabin

    Firmamız 1988 yılında İzmir/Selçuk ‘ta Alüminyum doğrama imalatına 50 metrekarelik bir atölyede ilk olarak Selçukluları alüminyum doğrama ile tanıştırmıştır.

    Firmamız birebir kullanıcı ile muhatap olduğundan tüketicinin istekleri ve konforu için yeni gelişmete olan pvc kapı ve pencere sistemlerinin imalatını 1992-1993 yılları arasında Egepen Deceuninck markasıyla anlaşma sağlayarak bünyesine katmıştır. 1998 yılında kendi yerine sahip olan ve çalışma alanını 200 metrekare’lik bir atölyeye taşıyan makine parkurunu yenileyen , geliştiren ve kullanıcıya daha hızlı , sorunsuz hizmet veren bir firma olmuştur. 2008 yılında Bapen Pvc.Doğ.Inş.Tar.Tur.Tic.Ltd.Şti. kurumsal kimlik altına giren firmamız; Fotoselli kapı, Otomatik Panjur, Motorlu Cam Tavan, Katlanır Cam, Duşakabin Sistemleri üzerine büyük tecrübe sahibi olmuş ve 2009 yılında CE VE ISO 9001:2008 belgelerini almaya hak kazanmıştır. Kalite ve zamanında iş teslimine önem veren firmamız günümüzde 650 metrekare kapalı alanda 10 adet profosyonel elemanıyla Selçuk, Kuşadası,Bodrum, Didim, Gümüldür çevresindeki ilçelere Bapen PVC Ltd. Şti. ismi altında kusursuz hizme vermeye devam etmektedir.

    Hizmetler
    özel pvc sistemleri, otomasyon, ve Duşakabin
    Hizmet alanları
    selçuk
    Adres
    Cumhuriyet mh.5001 sk.no:39/40 selçuk
    35920 Selçuk
    Türkiye
    +90-2328920173 www.bapen.com.tr
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