Ünlü Koltuk Kanepe Hastanesi

Firmamız Ünlü Koltuk ve Kanepe Hastanesi; daima kaliteyi, birinci sınıf malzeme kullanımını, özenli çalışmayı, müşteriye karşı koşulsuz şartsız dürüstlüğü, söz verilen tarihe riayet etmeyi ve yaptığı işi, yaptığı kalitede yapılabilecek en uygun fiyata yapmayı taahhüt eder.
- Hizmetler
- Koltuk Tamiri
- Kanepe Tamiri
- Koltuk Döşeme
- Kanepe Döşeme
- Hizmet alanları
- Tamirat ve Döşeme ve Ankara
- Adres
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Kentkoop Mah. Dostluk Çarşısı 1844 Cad No:36/2
06000 Ankara
Türkiye
+90-5557759375 www.batikentkoltuktamirdoseme.com