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Ünlü Koltuk Kanepe Hastanesi
Mobilya & Aksesuarlar Ankara
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    • Firmamız  Ünlü Koltuk ve Kanepe Hastanesi; daima kaliteyi, birinci sınıf malzeme kullanımını, özenli çalışmayı, müşteriye karşı koşulsuz şartsız dürüstlüğü, söz verilen tarihe riayet etmeyi ve yaptığı işi, yaptığı kalitede yapılabilecek en uygun fiyata yapmayı taahhüt eder.

    Hizmetler
    • Koltuk Tamiri
    • Kanepe Tamiri
    • Koltuk Döşeme
    • Kanepe Döşeme
    Hizmet alanları
    Tamirat ve Döşeme ve Ankara
    Adres
    Kentkoop Mah. Dostluk Çarşısı 1844 Cad No:36/2
    06000 Ankara
    Türkiye
    +90-5557759375 www.batikentkoltuktamirdoseme.com

    Değerlendirmeler

    Volkan GÜLPINAR
    İyi bit koltukçu
    3 yıldan fazla önce
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