OCA/Mimarlık 2015 yılında Mimar Orçun Cavit Alp tarafından, mimari yaklaşımların mümkün olabileceği her alanda faaliyet göstermek için kurulmuştur. OCA/Mimarlık mimari değerleri sadece estetik bir yaklaşım olarak düşünmekten öte, çevre, güneş ve yer çerçevesinde ele almaktadır. Tasarım aşamasında tüm bu faktörlerin ele alındığı bir bina kullanışlı,estetik ve işletim giderlerinin düşük olduğu bir yapı ortaya çıkarmaktadır. OCA/Mimarlık küçük ölçekli yapılardan büyük ölçekli yapılara, endüstriyel yapılardan turizm yapılarına, konut yapılarından iç dekorasyona kadar tüm projelerde hizmet vermektedir. Orçun Cavit Alp İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Hotel ve Rezidans İnşaatlarının şantiyesinde Proje Mimarı olarak çalışmıştır. Türkiye’ye geri döndüğünde GMW Mimarlık bünyesinde Medine ve Riyad Havaalanları gibi büyük ölçekli projelerde çalışmış, bunun yanı sıra TURKCELL Genel Merkezi iç dekorasyonu gibi projelerde de görev almıştır.

Hizmetler Mimarlık – İç Mimari Hizmet alanları Türkiye Adres Bağdat Caddesi Caddebostan no 7/3 Emre Apt Kadiköy

34000 İstanbul

Türkiye

+90-2163850248 www.ocaarchs.com