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OCA/Mimarlık
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
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Projeler

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    • //Likom Ankara Ofisi, OCA/Mimarlık OCA/Mimarlık Ticari alanlar Beton Gri
    //Likom Ankara Ofisi, OCA/Mimarlık OCA/Mimarlık Ticari alanlar Beton Gri
    //Likom Ankara Ofisi, OCA/Mimarlık OCA/Mimarlık Ticari alanlar Beton Gri
    //Likom Ankara Ofisi
    //The Club House, OCA/Mimarlık OCA/Mimarlık Ticari alanlar Beton Ahşap rengi
    //The Club House, OCA/Mimarlık OCA/Mimarlık Ticari alanlar Beton Ahşap rengi
    //The Club House
    //E Evi , OCA/Mimarlık OCA/Mimarlık Modern Oturma Odası Beyaz
    //E Evi , OCA/Mimarlık OCA/Mimarlık Modern Oturma Odası Beyaz
    //E Evi , OCA/Mimarlık OCA/Mimarlık Küçük Mutfak Mermer Siyah
    //E Evi
    OCA/Mimarlık 2015 yılında Mimar Orçun Cavit Alp tarafından, mimari yaklaşımların mümkün olabileceği her alanda faaliyet göstermek için kurulmuştur. OCA/Mimarlık mimari değerleri sadece estetik bir yaklaşım olarak düşünmekten öte, çevre, güneş ve yer çerçevesinde ele almaktadır. Tasarım aşamasında tüm bu faktörlerin ele alındığı bir bina kullanışlı,estetik ve işletim giderlerinin düşük olduğu bir yapı ortaya çıkarmaktadır. OCA/Mimarlık küçük ölçekli yapılardan büyük ölçekli yapılara, endüstriyel yapılardan turizm yapılarına, konut yapılarından iç dekorasyona kadar tüm projelerde hizmet vermektedir. Orçun Cavit Alp İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Hotel ve Rezidans İnşaatlarının şantiyesinde Proje Mimarı olarak çalışmıştır. Türkiye’ye geri döndüğünde GMW Mimarlık bünyesinde Medine ve Riyad Havaalanları gibi büyük ölçekli projelerde çalışmış, bunun yanı sıra TURKCELL Genel Merkezi iç dekorasyonu gibi projelerde de görev almıştır.
    Hizmetler
    Mimarlık – İç Mimari
    Hizmet alanları
    Türkiye
    Adres
    Bağdat Caddesi Caddebostan no 7/3 Emre Apt Kadiköy
    34000 İstanbul
    Türkiye
    +90-2163850248 www.ocaarchs.com

    Değerlendirmeler

    Mesut ŞAHİN
    6 ay önce
    Ertan Sagnak
    12 ay önce
    Furkan Önver
    Orçun bey ile çalışma şansımız oldu kendisi anlayışlı ve güleryüzlü bir iş yeri sahibidir.
    yaklaşık 1 yıl önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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