Alpaq Studio, tasarımcı Fazıl Alpak tarafından kurulmuş mobilya ve iç mekan tasarımı markasıdır. Alpaq studio çağdaş, modern ve sofistike el yapımı mobilya ve iç mekanları temsil etmektedir. Ana amacımız doğadan esinlenerek en güzel ve fonksiyonel şekilde doğal ve şık tasarımlar sunmaktır