Alpaq Studio, tasarımcı Fazıl Alpak tarafından kurulmuş mobilya ve iç mekan tasarımı markasıdır. Alpaq studio çağdaş, modern ve sofistike el yapımı mobilya ve iç mekanları temsil etmektedir. Ana amacımız doğadan esinlenerek en güzel ve fonksiyonel şekilde doğal ve şık tasarımlar sunmaktır
- Hizmetler
- Alpaq Studio iç mekan projelerinde kişiye özel
- yenilikçi ve çağdaş mobilya
- dekorasyon ve iç mimari hizmetler sunmaktadır.
- Hizmet alanları
- İstanbul
- Adres
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Yeni Yuva sokak, 16 / 2
34000 İstanbul
Türkiye
+90-5374315071 www.alpaqstudio.com