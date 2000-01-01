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ARTERRA MİMARLIK LTD.ŞTİ.
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 15Projeler (15) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • NEF Office Projesi / NEF Office Project, ARTERRA MİMARLIK LTD.ŞTİ. ARTERRA MİMARLIK LTD.ŞTİ. Ticari alanlar
    NEF Office Projesi / NEF Office Project, ARTERRA MİMARLIK LTD.ŞTİ. ARTERRA MİMARLIK LTD.ŞTİ. Ticari alanlar
    NEF Office Projesi / NEF Office Project, ARTERRA MİMARLIK LTD.ŞTİ. ARTERRA MİMARLIK LTD.ŞTİ. Ticari alanlar
    +9
    NEF Office Projesi / NEF Office Project
    Burcu Tekstil Mağaza Projesi/ Textile Shop Project, ARTERRA MİMARLIK LTD.ŞTİ. ARTERRA MİMARLIK LTD.ŞTİ. Eklektik Okullar
    Burcu Tekstil Mağaza Projesi/ Textile Shop Project, ARTERRA MİMARLIK LTD.ŞTİ. ARTERRA MİMARLIK LTD.ŞTİ. Eklektik Okullar
    Burcu Tekstil Mağaza Projesi/ Textile Shop Project, ARTERRA MİMARLIK LTD.ŞTİ. ARTERRA MİMARLIK LTD.ŞTİ. Eklektik Okullar
    +19
    Burcu Tekstil Mağaza Projesi/ Textile Shop Project
    3M Ofis Projesi / Office Project, ARTERRA MİMARLIK LTD.ŞTİ. ARTERRA MİMARLIK LTD.ŞTİ. Ticari alanlar
    3M Ofis Projesi / Office Project, ARTERRA MİMARLIK LTD.ŞTİ. ARTERRA MİMARLIK LTD.ŞTİ. Ticari alanlar
    3M Ofis Projesi / Office Project, ARTERRA MİMARLIK LTD.ŞTİ. ARTERRA MİMARLIK LTD.ŞTİ. Ticari alanlar
    +1
    3M Ofis Projesi / Office Project
    Mecidiyeköy Kentsel Dönüşüm Konut Projesi / Urban Transformation House Project, ARTERRA MİMARLIK LTD.ŞTİ. ARTERRA MİMARLIK LTD.ŞTİ.
    Mecidiyeköy Kentsel Dönüşüm Konut Projesi / Urban Transformation House Project, ARTERRA MİMARLIK LTD.ŞTİ. ARTERRA MİMARLIK LTD.ŞTİ.
    Mecidiyeköy Kentsel Dönüşüm Konut Projesi / Urban Transformation House Project, ARTERRA MİMARLIK LTD.ŞTİ. ARTERRA MİMARLIK LTD.ŞTİ.
    +13
    Mecidiyeköy Kentsel Dönüşüm Konut Projesi / Urban Transformation House Project
    Salkım Tekstil Mağaza Projesi / Salkım Textile Shop Project, ARTERRA MİMARLIK LTD.ŞTİ. ARTERRA MİMARLIK LTD.ŞTİ. Ticari alanlar
    Salkım Tekstil Mağaza Projesi / Salkım Textile Shop Project, ARTERRA MİMARLIK LTD.ŞTİ. ARTERRA MİMARLIK LTD.ŞTİ. Ticari alanlar
    Salkım Tekstil Mağaza Projesi / Salkım Textile Shop Project, ARTERRA MİMARLIK LTD.ŞTİ. ARTERRA MİMARLIK LTD.ŞTİ. Ticari alanlar
    +12
    Salkım Tekstil Mağaza Projesi / Salkım Textile Shop Project
    Kenzel & Bezz Mağaza-Ofis Projesi/ Shop-Office Project, ARTERRA MİMARLIK LTD.ŞTİ. ARTERRA MİMARLIK LTD.ŞTİ. Ticari alanlar
    Kenzel & Bezz Mağaza-Ofis Projesi/ Shop-Office Project, ARTERRA MİMARLIK LTD.ŞTİ. ARTERRA MİMARLIK LTD.ŞTİ. Ticari alanlar
    Kenzel & Bezz Mağaza-Ofis Projesi/ Shop-Office Project, ARTERRA MİMARLIK LTD.ŞTİ. ARTERRA MİMARLIK LTD.ŞTİ. Ticari alanlar
    +10
    Kenzel & Bezz Mağaza-Ofis Projesi/ Shop-Office Project
    Hepsini göster: 15 proje

    Önce Proje Hızlanır, Sonra Değişim...

    Mimarlık sektöründe kurulduğu 1986 yılından bugüne kadar; proje tasarım, uygulama ve kontrolörlük alanında hizmet veren firmamız, tüm işlerimizde karşılıklı saygı, sevgi ortamı oluşturmak için çaba gösteren, ilişkilerinde süreklilik arayan , süreç içerisinde pozitif değerler oluşturan, müşteri memnuniyeti adına yoğun gayretle çalışan bir kurumdur.

    Tasarım Gücünün Sonsuzluğunu Bizimle Keşfedin...

    Firma olarak biz  müşterilerimize  taahhüt  ederiz ki;

    Tüm işlerimizde  en yüksek  derecede etik standartlara uygun  hareket eder,  çalışmalarımızda  müşterilerimizin beklentilerini karşılamak  için yoğun çaba sarf ederiz.

    Bizler piyasadaki konumumuzun yenilikçi fikirler ve  hizmetlerin kalitesi  ile oluştuğunu bilir, sürekli gelişim ve değişim duygusunu muhafaza ederiz.

    Tüm kararlarımızı mesleki standartlara uygun alır, takipçisi oluruz.

    Faaliyetlerimizi, etkinlik gösterdiğimiz her işte geçerli anlaşmalara uygun şekilde yaparız. 

    Kısaca bizler işlerimizi müşteri memnuniyetine odaklanarak üretir, bu hususların firmamız kurumsal kültürün temel unsurları olduğunu bilir, buna göre hareket ederiz.


    Mimarlık Çizgide Yaşama Sanatıdır...

    Hizmetler
    Mimari ve İç Mimari Projelerde Konsept Geliştirme- Anahtar Teslim İç Mimari Uygulama- Proje Yönetimi- Danışmanlık-İnşaat ve Taahhüt
    Hizmet alanları
    • Villa
    • Konut
    • Mağaza
    • Otel
    • Eğitim Binaları
    • Konser ve Konferans Salonları
    • Kafe – Restoran
    • Ofis
    • Hepsini göster: 8 hizmet alanı
    Adres
    Hümeyra Sok. No: 7 NEF 09 Ofis Plaza Kağıthane
    34000 İstanbul
    Türkiye
    +90-2122112211 www.arterra.com.tr
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