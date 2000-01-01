ARTERRA MİMARLIK LTD.ŞTİ.

Önce Proje Hızlanır, Sonra Değişim...

Mimarlık sektöründe kurulduğu 1986 yılından bugüne kadar; proje tasarım, uygulama ve kontrolörlük alanında hizmet veren firmamız, tüm işlerimizde karşılıklı saygı, sevgi ortamı oluşturmak için çaba gösteren, ilişkilerinde süreklilik arayan , süreç içerisinde pozitif değerler oluşturan, müşteri memnuniyeti adına yoğun gayretle çalışan bir kurumdur.

Tasarım Gücünün Sonsuzluğunu Bizimle Keşfedin...

Firma olarak biz müşterilerimize taahhüt ederiz ki;

Tüm işlerimizde en yüksek derecede etik standartlara uygun hareket eder, çalışmalarımızda müşterilerimizin beklentilerini karşılamak için yoğun çaba sarf ederiz.

Bizler piyasadaki konumumuzun yenilikçi fikirler ve hizmetlerin kalitesi ile oluştuğunu bilir, sürekli gelişim ve değişim duygusunu muhafaza ederiz.

Tüm kararlarımızı mesleki standartlara uygun alır, takipçisi oluruz.

Faaliyetlerimizi, etkinlik gösterdiğimiz her işte geçerli anlaşmalara uygun şekilde yaparız.

Kısaca bizler işlerimizi müşteri memnuniyetine odaklanarak üretir, bu hususların firmamız kurumsal kültürün temel unsurları olduğunu bilir, buna göre hareket ederiz.





Mimarlık Çizgide Yaşama Sanatıdır...