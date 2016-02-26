FMS Mobilya Deco

23 yılı aşkın bir süredir, iç dekorasyon konusunda hizmet vermekte olan firmamız, hizmet verdiği kişileri müşteri değil, her zaman bir dost olarak görmeyi ilke edinmiş olup, bu sürede edinmiş olduğu birikimi ve kalite anlayışını dostları ile paylaşmaktan memnuniyet duymuştur.
- Hizmetler
- mutfak
- banyo
- iç dekorasyon
- tasarım
- katlanır yatak
- Projelendirme
- inşaat
- Hizmet alanları
- istanbul
- Adres
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Küçük Piyale Yeniyol Ara Sokak No:5 Kasımpaşa
34440 İstanbul
Türkiye
+90-2122555555 www.fms.web.tr