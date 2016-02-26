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FMS Mobilya Deco
Mobilya & Aksesuarlar İstanbul
Genel Bakış 8Projeler (8) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (21)
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Projeler

Yeni proje
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    • Duvar Yatağı, FMS Mobilya Deco FMS Mobilya Deco İç Dekorasyon Ahşap Beyaz
    Duvar Yatağı, FMS Mobilya Deco FMS Mobilya Deco İç Dekorasyon Ahşap Beyaz
    Duvar Yatağı, FMS Mobilya Deco FMS Mobilya Deco İç Dekorasyon Ahşap Beyaz
    +1
    Duvar Yatağı
    Gültepe, FMS Mobilya Deco FMS Mobilya Deco MutfakDolap & Raflar Orta Yoğunlukta Lifli Levha Bej
    Gültepe, FMS Mobilya Deco FMS Mobilya Deco Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler Orta Yoğunlukta Lifli Levha Bej
    Gültepe, FMS Mobilya Deco FMS Mobilya Deco Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları Orta Yoğunlukta Lifli Levha Bej
    +2
    Gültepe
    Katlanır duvar yatakları (WallBed), FMS Mobilya Deco FMS Mobilya Deco İç Dekorasyon Orta Yoğunlukta Lifli Levha Yeşil
    Katlanır duvar yatakları (WallBed), FMS Mobilya Deco FMS Mobilya Deco İç Dekorasyon Orta Yoğunlukta Lifli Levha Yeşil
    Katlanır duvar yatakları (WallBed), FMS Mobilya Deco FMS Mobilya Deco Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları Orta Yoğunlukta Lifli Levha Beyaz
    +3
    Katlanır duvar yatakları (WallBed)
    Duvar Yatakları, FMS Mobilya Deco FMS Mobilya Deco İç Dekorasyon Ahşap
    Duvar Yatakları, FMS Mobilya Deco FMS Mobilya Deco İç Dekorasyon Ahşap
    Duvar Yatakları
    Eyüp Taş, FMS Mobilya Deco FMS Mobilya Deco Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler Orta Yoğunlukta Lifli Levha Beyaz
    Eyüp Taş, FMS Mobilya Deco FMS Mobilya Deco İç Dekorasyon Orta Yoğunlukta Lifli Levha Beyaz
    Eyüp Taş, FMS Mobilya Deco FMS Mobilya Deco Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları Metal Beyaz
    +8
    Eyüp Taş
    PROJE 2, FMS Mobilya Deco FMS Mobilya Deco MutfakMutfak Tezgâhları
    PROJE 2, FMS Mobilya Deco FMS Mobilya Deco Modern Mutfak
    PROJE 2, FMS Mobilya Deco FMS Mobilya Deco Modern Mutfak
    +3
    PROJE 2
    Hepsini göster: 8 proje

    23 yılı aşkın bir süredir, iç dekorasyon konusunda hizmet vermekte olan firmamız, hizmet verdiği kişileri müşteri değil, her zaman bir dost olarak görmeyi ilke edinmiş olup, bu sürede edinmiş olduğu birikimi ve kalite anlayışını dostları ile paylaşmaktan memnuniyet duymuştur. 

    Hizmetler
    • mutfak
    • banyo
    • iç dekorasyon
    • tasarım
    • katlanır yatak
    • Projelendirme
    • inşaat
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Küçük Piyale Yeniyol Ara Sokak No:5 Kasımpaşa
    34440 İstanbul
    Türkiye
    +90-2122555555 www.fms.web.tr

    Değerlendirmeler

    FAZIL H. YILDIRIM
    Tiny House için istediğimiz ölçülerde, özelliklerde çok güzel bir duvar yatağı-oturma grubumuz oldu sayenizde. Hem de İstanbul'dan Adana'ya sadece bir kaç günde pırıl pırıl teslim edildi. Ustalığınız, ilginiz, kaliteniz, hızınız için çok teşekkürler. 🙏🙏🙏
    2 ay önce
    Nurten Yılmaz
    Öncelikler emeği geçen herkese çok teşekkür ederim mobilyam çok güzel geldi umduğum dan daha da güzeldi çok beğenerek aldık ve de çok yakıştı kalite, paketleme, ilgi, iletişim herşey gerçekten çok mükemmel di hiç kimse tereddütsüz alabilir..❣️👏
    2 ay önce
    Songul Guzel
    Açıp kapanabilen yatak ve calisma masasi yaptirdik.denilen tarihten cok daha önce geldi ve montaji yapildi.fakat calisma masasinin ayagi istedigimiz ayak deildi degisimi iki ayi buldu.bircok telefon gorusmesi ve mesajlarimiz neticesiz kaldi.ensonunda fsm mobilyada Hilal hanim bizimle ilgilendi ve bugun masanin ayagi degisti.kendisine tesekkur ediyorum.bu arada montaja gelen ekip isinin ehli ve temiz calisiyor.ufak bi sorunumuz olsada memnun kaldik.fms mobilya kesinlikle hilal hanim gibi ilgili calisma arkadaslariniz cogalmali..👍
    yaklaşık 2 ay önce
    Tüm 21 değerlendirmelerini göster
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