DURAK MOBİLYA ve DEKORASYON

Firmamız 1987 yılında kuruluşu ile birlikte, zaman içerisinde bünyesine bir çok faaliyetleri katarak büyümeyi başarmıştır.

Kurulduğu yıldan bu güne kadar perakende mobilya imalat ve satışı başta olmak üzere, özel imalat ve tasarım ürünleriyle Fuarcılık, Otel, Bar, Restaurant vb. ticari alanların yanı sıra ev, Ofis, iç mimari uygulamalarında ürün tasarımından proje ve uygulama alanlarında uzmanlaşmış ve bu alanlarda hizmet veren firma olma başarısını göstermiştir. Tesisimizde üretmiş olduğumuz çağdaş ve modern ürünlerimiz ile; Ev, ofis, mağaza ve mekanda her türlü ihtiyaçlarınıza bina tasarımından mobilya tasarımına kapı, mutfak, merdiven, şömine, pergole, yatak, yemek ve çocuk odaları, banyo, büro mobilyaları gibi birçok mekanlara size özel tasarım ve uygulamalar ile amacımız siz değerli müşterilerimize genç, dinamik ve heyecan dolu bir bütünlüğü sunmaktır.

Firmamız tasarım grubu bu konuda titiz çalışmalarına gün geçtikçe yenilerini eklemektedir. Bu çalışmalar neticesinde geliştirilen tüm fikirler muhtelif analizlerden geçtikten sonra uygulamaya konmaya hak kazanır. Gerek tasarım ve gerekse imalattaki her üründe kalitesinden kullanımına kadar ödün vermeden yaptığımız çalışmalar, ürün satışlarımızda da müşteri mutluluğunu doğal olarak DURAK MOBİLYA TASARIM firmasının ilk amacı yapmaktadır.

DURAK MOBİLYA TASARIM firması olarak kuruluşumuzdan bu güne kadar bir çok projeye ve özel mekanlara atmış olduğu imzalar, mobilya sektöründe bize gösterilen sevgi, itimat ve güven ile yarınlara emin adımlarla ilerlememize yardımcı olmaktadır.

1987 den buyana faaliyette bulunan firmamız bugüne kadar geçen zaman içerisinde hizmet ve kalitesiyle müşterilerimize hizmet sunmuştur.

Çağımızın getirmiş olduğu yenilikleri takip edip hizmet,kalite ve güvenilirlik anlayışıyla bir adım daha ileriye giderek siz değerli müşterilerimize her noktadan ulaşabilmek için web sitesini hizmete sunarak sanal ortamda da yerini almıştır.

Mobilya sektöründe DURAK MOBİLYA TASARIM firması olarak var olduğumuz, sevildiğimiz, beğenildiğimiz ve tercih edildiğimiz için;

- Mutluyuz - Gururluyuz - Başarılıyız.

Yarınlara hep birlikte ulaşmak, mutlu ve umutlu bir hayat sürmek amacıyla...

Saygılarımızla...