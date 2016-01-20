Coşkun Ahşap Dekorasyon

2015 yılında yapılan Mobilya AR_GE Proje pazarı/Tasarım yarışmasında Türkiye ikincisi olduk.Daha sonra Akdeniz İthalatçılar Birliğinin davetlisi olarak İstanbul Kongre Merkezindeki İnovasyon Haftasında ürünlerimizi tanıtabilme fırsatı bulduk.Sonra tekrar Harbiyede Ulusal Ahşap Birliğinin düzenlediği Yapıda Ahşap Fuarına katıldık.Çalışmalarımız bütün hızıyla sürmektedir.Yeni fuarlara hazırlanıyoruz.İnternet üzerinden satışlarımız devam ediyor.Butik tarzında ve havasında çalışıyoruz.Küçük atölyelerin Herzaman fabrika düzeneğinden daha sağlam ve daha zarif işler çıkardığını düşünmekteyiz.Ürünlerimizi yaparken geri dönüşüm temasını işliyoruz.Asla yaş ağaç kesmiyoruz.Ürünlerimiz çeşitli doğal yollarla kendileri kuruyup ormana düşen,yol yapımı için kesilen,yada orman işletme depolarında satılan dallardan alınarak yapılmaktadır.Bir masa yada sandalyeyi,bir ağacı kesmeden yapabilmek ,bize göre en büyük vicdani tasarımdır.
- Hizmetler
- Bahçe ve park mobilyaları
- cafe decor
- bar decor
- her türlü mobilya ve mobilya tamamlayıcı(rustıc
- doğal
- naturel) ürünler.
- Hizmet alanları
- MOBİLYA VE AKSESUAR ve GÜMÜŞHANE
- Şirket ödülleri
- AKDENİZ İTHALATÇILAR BİRLİĞİ 3. MOBİLYA PROJE PAZARI TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ.(4/5/6 KASIM 2015 ADANA/SHERATON HOTEL)
- Adres
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29000 Gümüşhane
Türkiye
+90-5302378155