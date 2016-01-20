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Coşkun Ahşap Dekorasyon
Mobilya & Aksesuarlar Gümüşhane
Genel Bakış 7Projeler (7) 7Yeni Fikirler (7)
Değerlendirmeler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Sallanan sandalye., Coşkun Ahşap Dekorasyon Coşkun Ahşap Dekorasyon İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Sallanan sandalye., Coşkun Ahşap Dekorasyon Coşkun Ahşap Dekorasyon BahçeAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Sallanan sandalye., Coşkun Ahşap Dekorasyon Coşkun Ahşap Dekorasyon İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    +3
    Sallanan sandalye.
    çalışma odası, Coşkun Ahşap Dekorasyon Coşkun Ahşap Dekorasyon İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    çalışma odası, Coşkun Ahşap Dekorasyon Coşkun Ahşap Dekorasyon Çalışma OdasıÇalışma Masaları Ahşap Ahşap rengi
    çalışma odası, Coşkun Ahşap Dekorasyon Coşkun Ahşap Dekorasyon Çalışma OdasıÇalışma Masaları Ahşap Ahşap rengi
    +8
    çalışma odası
    tamamlayıcı iç ve dış mekan mobilyaları, Coşkun Ahşap Dekorasyon Coşkun Ahşap Dekorasyon Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları Ahşap Beyaz
    tamamlayıcı iç ve dış mekan mobilyaları, Coşkun Ahşap Dekorasyon Coşkun Ahşap Dekorasyon Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları Ahşap Ahşap rengi
    tamamlayıcı iç ve dış mekan mobilyaları, Coşkun Ahşap Dekorasyon Coşkun Ahşap Dekorasyon BahçeMobilyalar Ahşap Sarı
    +7
    tamamlayıcı iç ve dış mekan mobilyaları
    Daha doğal ne olabilir ki.., Coşkun Ahşap Dekorasyon Coşkun Ahşap Dekorasyon Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap Ahşap rengi
    Daha doğal ne olabilir ki.., Coşkun Ahşap Dekorasyon Coşkun Ahşap Dekorasyon Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap Ahşap rengi
    Daha doğal ne olabilir ki.., Coşkun Ahşap Dekorasyon Coşkun Ahşap Dekorasyon Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap Ahşap rengi
    +3
    Daha doğal ne olabilir ki..
    garden furniture(bahçe mobilyası), Coşkun Ahşap Dekorasyon Coşkun Ahşap Dekorasyon İç Dekorasyon Ahşap Siyah
    garden furniture(bahçe mobilyası), Coşkun Ahşap Dekorasyon Coşkun Ahşap Dekorasyon BahçeMobilyalar Ahşap Ahşap rengi
    garden furniture(bahçe mobilyası), Coşkun Ahşap Dekorasyon Coşkun Ahşap Dekorasyon MutfakMutfak Tezgâhları Ahşap Ahşap rengi
    +12
    garden furniture(bahçe mobilyası)
    KELEBEĞİN KANATLARI, Coşkun Ahşap Dekorasyon Coşkun Ahşap Dekorasyon BahçeMobilyalar Ahşap Kahverengi
    KELEBEĞİN KANATLARI, Coşkun Ahşap Dekorasyon Coşkun Ahşap Dekorasyon BahçeMobilyalar Ahşap Kahverengi
    KELEBEĞİN KANATLARI, Coşkun Ahşap Dekorasyon Coşkun Ahşap Dekorasyon BahçeMobilyalar Ahşap Kahverengi
    +3
    KELEBEĞİN KANATLARI
    Hepsini göster: 7 proje

    2015 yılında yapılan Mobilya AR_GE Proje pazarı/Tasarım yarışmasında Türkiye ikincisi olduk.Daha sonra Akdeniz İthalatçılar Birliğinin davetlisi olarak İstanbul Kongre Merkezindeki İnovasyon Haftasında ürünlerimizi tanıtabilme fırsatı bulduk.Sonra tekrar Harbiyede Ulusal Ahşap Birliğinin düzenlediği Yapıda Ahşap Fuarına katıldık.Çalışmalarımız bütün hızıyla sürmektedir.Yeni fuarlara hazırlanıyoruz.İnternet üzerinden satışlarımız devam ediyor.Butik tarzında ve havasında çalışıyoruz.Küçük atölyelerin Herzaman fabrika düzeneğinden daha sağlam ve daha zarif işler çıkardığını düşünmekteyiz.Ürünlerimizi yaparken geri dönüşüm temasını işliyoruz.Asla yaş ağaç kesmiyoruz.Ürünlerimiz çeşitli doğal yollarla kendileri kuruyup ormana düşen,yol yapımı için kesilen,yada orman işletme depolarında satılan dallardan alınarak yapılmaktadır.Bir masa yada sandalyeyi,bir ağacı kesmeden yapabilmek ,bize göre en büyük vicdani tasarımdır.

    Hizmetler
    • Bahçe ve park mobilyaları
    • cafe decor
    • bar decor
    • her türlü mobilya ve mobilya tamamlayıcı(rustıc
    • doğal
    • naturel) ürünler.
    Hizmet alanları
    MOBİLYA VE AKSESUAR ve GÜMÜŞHANE
    Şirket ödülleri
    AKDENİZ İTHALATÇILAR BİRLİĞİ 3. MOBİLYA PROJE PAZARI TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ.(4/5/6 KASIM 2015 ADANA/SHERATON HOTEL)
    Adres
    29000 Gümüşhane
    Türkiye
    +90-5302378155
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