Coşkun Ahşap Dekorasyon

2015 yılında yapılan Mobilya AR_GE Proje pazarı/Tasarım yarışmasında Türkiye ikincisi olduk.Daha sonra Akdeniz İthalatçılar Birliğinin davetlisi olarak İstanbul Kongre Merkezindeki İnovasyon Haftasında ürünlerimizi tanıtabilme fırsatı bulduk.Sonra tekrar Harbiyede Ulusal Ahşap Birliğinin düzenlediği Yapıda Ahşap Fuarına katıldık.Çalışmalarımız bütün hızıyla sürmektedir.Yeni fuarlara hazırlanıyoruz.İnternet üzerinden satışlarımız devam ediyor.Butik tarzında ve havasında çalışıyoruz.Küçük atölyelerin Herzaman fabrika düzeneğinden daha sağlam ve daha zarif işler çıkardığını düşünmekteyiz.Ürünlerimizi yaparken geri dönüşüm temasını işliyoruz.Asla yaş ağaç kesmiyoruz.Ürünlerimiz çeşitli doğal yollarla kendileri kuruyup ormana düşen,yol yapımı için kesilen,yada orman işletme depolarında satılan dallardan alınarak yapılmaktadır.Bir masa yada sandalyeyi,bir ağacı kesmeden yapabilmek ,bize göre en büyük vicdani tasarımdır.