Mobilyaminegolden.com İnegöl’de kurulmuş ve faaliyetlerini İnegöl’den yürütmekte olan bir firmadır. Biz üretici bir firma olmamanın avantajı ile tüm koleksiyonlardan ürün tedarik etme şansına sahibiz.

Sitemizde satışa sunulan mobilyaları, İnegöl’deki imalatçı firmalar ile birebir görüşerek ve ürün kaliteleri öngördüğümüz kriterlere uygun ise en son tasarım ve beğenilen modellerin özel stüdyolarda profesyonel fotoğraf çekimleri yapılarak sitemizde satışa sunulmaktadır. Tüm ürünler mobilya mağazalarının tedarik ettiği şekilde tedarik edilerek 2 yıl üretici garantili olarak satılmaktadır.

Garanti kapsamında gerekli müdahaleyi ve değişimi mobilyaminegolden.com olarak biz ilgilenmekteyiz. Tüm mobilya alımlarını nakit değer üzerinden alarak ve ekstra mağaza gideri gibi ciddi miktarda bir giderimiz olmaması avantajı ile uygun şekilde fiyatlandırarak satabilmekteyiz.

Bir mağazanın aylık kira ve diğer giderleri günümüz cari değerlerine göre en az 5.000 TL ile 15.000 TL arasında olmaktadır. Mağazada teşhir edilecek olan ürünler için ciddi miktarlarda sermaye kullanımı mecburiyeti ve teşhir edilen ürünlerin üretimi bitip teşhirden kaldırılırken normal piyasa satış değerinin %40 civarında düşük değerler ile satılabilmekte, bu da işletme için bir maliyet oluşturmaktadır.

Mobilyaminegolden.com olarak online satış sisteminde bu yüksek maliyetlerimizin olmayışı ve ürün alımlarını nakit değer üzerinden yapmamızdan satış fiyatlarımızda mağaza şartlarına göre, %30 ile %50 arası daha uygun olmasını sağlamaktadır. Müşterilerimize düşen sadece alışkanlıklarını terk ederek, biraz da cesaretli davranıp online olarak mobilya alınabilir düşüncesinde hareket etmeleridir. Bu davranış sizin bizden daha çok kar ile sonuç almanızı sağlayacaktır. Biz firma olarak 1 kar ederken, müşterilerimize en az 2 kar ettirmekte olduğumuzun bilinci ve huzurunu yaşamaktayız.

İnternetten mobilya almanın zorlukları ve risklerini göz önüne alarak müşterilerimize kesintisiz iletişim imkânı sağlamaktayız.