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Som Design Studio
Tasarımcılar Akyaka No:25/2
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Duvar aksesuarları, Som Design Studio Som Design Studio İç Dekorasyon Bakır/Bronz/Pirinç
    Duvar aksesuarları, Som Design Studio Som Design Studio İç Dekorasyon Bakır/Bronz/Pirinç
    Duvar aksesuarları, Som Design Studio Som Design Studio İç Dekorasyon Bakır/Bronz/Pirinç
    Duvar aksesuarları

    Som Design Studio; kullandığı malzemeyi işlem görmeden kullanmayı tercih eder. Som'un kelime anlamı hamdır. Malzemenin ham hali rengiyle, dokusuyla, kokusuyla kendi kişiliğini anlattığı halidir.

      Som Design Studio'nun kurucusu Begüm Durukan, Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi endüstri ürünleri tasarımı bölümünden mezun olduktan sonra reklam sektöründe sanat yönetmeni olarak çalıştı. Sonrasında kendi markasını oluşturarak ürün tasarımına yöneldi. İstanbul'dan Muğla'ya taşınmasıyla birlikle doğayla bağını geliştirdi. Ağırlıklı olarak sürdürülebilir ve doğal malzemeler kullanıyor. Pamuk iplerini kadim doğal boya teknikleriyle boyuyor. Farklı kullanım alanlarına yönelik dekorasyon ürünlerini tasarlarken genellikle bu ipleri kullanıyor.

    Hizmet alanları
    • İç mimari
    • Dekorasyon
    • Dış mekan
    • Etkinlik
    • Organizasyon
    • Özel üretim
    • Aydınlatma
    • Makrome
    • Duvar dekorasyonu
    • Dekorasyon ürünleri
    • Çocuk odası
    • Hepsini göster: 11 hizmet alanı
    Adres
    Server Datca sokak
    48650 Akyaka No:25/2
    Türkiye
    +90-5308225732 somdesigstudio.com
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