Som Design Studio; kullandığı malzemeyi işlem görmeden kullanmayı tercih eder. Som'un kelime anlamı hamdır. Malzemenin ham hali rengiyle, dokusuyla, kokusuyla kendi kişiliğini anlattığı halidir.

Som Design Studio'nun kurucusu Begüm Durukan, Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi endüstri ürünleri tasarımı bölümünden mezun olduktan sonra reklam sektöründe sanat yönetmeni olarak çalıştı. Sonrasında kendi markasını oluşturarak ürün tasarımına yöneldi. İstanbul'dan Muğla'ya taşınmasıyla birlikle doğayla bağını geliştirdi. Ağırlıklı olarak sürdürülebilir ve doğal malzemeler kullanıyor. Pamuk iplerini kadim doğal boya teknikleriyle boyuyor. Farklı kullanım alanlarına yönelik dekorasyon ürünlerini tasarlarken genellikle bu ipleri kullanıyor.