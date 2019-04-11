ed mimarlık

Evde Elektrik Tasarrufu Yapmanın Yolları: Faturalarınıza İyi Gelecek 15 Öneri

Modern hayat koşulları içinde olmazsa olmazlarımız arasında en üst sıralarda pek tabii ki elektrik yer alıyor. Elektriksiz bir yaşam düşünmek şöyle dursun, gün içinde bir iki saatlik bir elektrik kesintisi bile bütün işlerimizi ak…

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