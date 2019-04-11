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ed mimarlık
Mutfak Planlayıcıları İzmir
Genel Bakış 7Projeler (7) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (9)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • contry mutfak, ed mimarlık ed mimarlık MutfakDolap & Raflar Ahşap Beyaz
    contry mutfak, ed mimarlık ed mimarlık İç Dekorasyon Ahşap Beyaz
    contry mutfak, ed mimarlık ed mimarlık İç Dekorasyon Ahşap Bej
    +2
    contry mutfak
    sakıp beyin evi, ed mimarlık ed mimarlık Modern Mutfak
    sakıp beyin evi, ed mimarlık ed mimarlık Modern Mutfak
    sakıp beyin evi, ed mimarlık ed mimarlık Modern Mutfak
    +5
    sakıp beyin evi
    Çağdaş beyin mutfak tasarımı, ed mimarlık ed mimarlık
    Çağdaş beyin mutfak tasarımı
    Deniz hanımın evi, ed mimarlık ed mimarlık Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Beyaz
    Deniz hanımın evi, ed mimarlık ed mimarlık Erkek çocuk yatak odası Ahşap Ahşap rengi
    Deniz hanımın evi, ed mimarlık ed mimarlık MutfakAksesuarlar & Tekstil Ürünleri Ahşap Beyaz
    +4
    Deniz hanımın evi
    contry mutfak.. Kuşadası, ed mimarlık ed mimarlık MutfakMutfak Tezgâhları Ahşap Beyaz
    contry mutfak.. Kuşadası, ed mimarlık ed mimarlık MutfakMutfak Tezgâhları Ahşap Beyaz
    contry mutfak.. Kuşadası, ed mimarlık ed mimarlık Mutfak üniteleri Ahşap Ahşap rengi
    +3
    contry mutfak.. Kuşadası
    Turkcell mağaza, ed mimarlık ed mimarlık Ticari alanlar Metal Gri
    Turkcell mağaza, ed mimarlık ed mimarlık Ticari alanlar Metal Gri
    Turkcell mağaza
    Hepsini göster: 7 proje

    Ev dekorasyon çözümleri,iç mimari hizmetleri,ücretsiz keşif ve projelendirme,mutfak banyo yenileme işleri,alternatif dekorasyon çözümleri ile sizlerin hizmetinizdeyiz

    Hizmetler
    • komple ev dekorasyonu
    • ofis dekorasyonu
    • mutfak banyo yenileme
    • mutfak dolapları
    • banyo dolapları
    • soyunma odaları
    • ray dolaplar
    Hizmet alanları
    • ev dekorasyonu
    • mutfak banyo yenileme
    • ofis yenileme soyunma odaları
    • iç mimari hizmetler
    • dekorasyon uygulamaları
    Adres
    Girne Bulvarı No: 182 / B KARŞIYAKA
    35510 İzmir
    Türkiye
    +90-5323520571 www.edmutfak.net

    Değerlendirmeler

    TAYFUR KÜÇÜK
    Evimizin komple tadilatından çok memnun kaldık. Gösterdikleri ilgi ile birlikte, işlerini kaliteli, zamanında, profesyonel ve özenle yapmaları bizi fazlasıyla memnun etti. Tüm ekibe, Işıl hanım ve Yılmaz Bey'le teşekkürler.
    4 ay önce
    Engin Onukar
    karşıyaka zübeyde hanım mah. evimizin komple tadilatı için araştırma yaparken tesadüfen ED mimarlık yılmaz bey ve ışıl hanım ile tanıştık. Bilgi birikimleri ve gösterdikleri sıcak ilgi sayesinde kendileri ile çalışma kararını verdik. iş programları yoğun olmasına rağmen planlanan sürede evimizin tadilatını yapıp teslim ettiler. İç Mimar ışıl hanıma, Yılmaz beye ve tüm ekibe teşekkür ederiz.
    4 ay önce
    Pink Shot
    Annemin evini tadilat ettirdik. Gerek Işıl Hanım, gerek Yılmaz bey işlerinde çok profesyoneller. Gününde teslim ettiler evimizi. Ne zaman arasal anında dönüş sağlafılar ve her anlamda yardımcı oldulat. Siz ne istediğinizi anlatın onlar en profesyonel şekilde projeyi tamamlayıp teslim ediyorlar. Yaza dopru bebde kendi evimi yine Ed Mimarlık'la tadilata sokucam. Burdan tekrar teşekkür ediyorum
    6 ay önce
    Tüm 9 değerlendirmelerini göster
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