LostFX Animasyon Stüdyosu olarak 18 yıllık deneyimimiz ve alanında uzman tasarım ekibimizle
firmalarınızın, ürünlerinizin ve projelerinizin gerçekçi 3d animasyonlarını ve imajlarını, kaliteli, hızlı ve uygun bütçelerde hazırlayarak, hedef kitlelerinize ve potansiyel müşterilerinize etkili ve akılda kalıcı sunumlar yapmanızda sizlere yardımcı olmak istiyoruz.
- Hizmetler
- 3D Animasyon
- Fotorealistik imaj görselleştirme
- VR
- Reald 3D
- Hologram
- Karakter tasarım
- Hizmet alanları
- Görsel tasarıma ihtiyaç duyulan her alanda hizmet vermekteyiz.
- İstanbul
- Adres
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34400 İstanbul
Türkiye
+90-5075152922 www.lostfx.com