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LostFX Animasyon Stüdyosu
3D Görselleştirme İstanbul
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    • LostFX Animasyon Stüdyosu olarak 18 yıllık deneyimimiz ve alanında uzman tasarım ekibimizle
    firmalarınızın, ürünlerinizin ve projelerinizin gerçekçi  3d  animasyonlarını ve imajlarını, kaliteli, hızlı ve uygun bütçelerde hazırlayarak, hedef kitlelerinize ve potansiyel müşterilerinize etkili ve akılda kalıcı sunumlar yapmanızda sizlere yardımcı olmak istiyoruz.

    Hizmetler
    • 3D Animasyon
    • Fotorealistik imaj görselleştirme
    • VR
    • Reald 3D
    • Hologram
    • Karakter tasarım
    Hizmet alanları
    • Görsel tasarıma ihtiyaç duyulan her alanda hizmet vermekteyiz.
    • İstanbul
    Adres
    34400 İstanbul
    Türkiye
    +90-5075152922 www.lostfx.com
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