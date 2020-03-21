Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi

Tüm standartların dışında banyonuza özel , tarzınıza uygun ürünler oluşturabileceğiniz çözüm adresiniz...

Banyolarınıza özel Cam Duşakabin tasarımları Günümüzde duşkabinler banyolardaki su yalıtımının yanısıra estetik ve bütünleyici özelliklerine göre seçilmektedir. Duş alanlarının yapısı diğer banyo ekipmanlarının konumu duşakabin uygulamarında dikkat edilmesi gereken konulardır.Tasarım atölyemizde en kaliteli malzemelerden en kullanışlı ürünler titizlikle uygulamaktadır. Uygulanacak duşakabinde görsellik,sağlamlık ve işlevsellik bir arada olmalıdır.ERDEM DUŞAKABİN duş alanları için pekçok farklı çözüm önerisi,farklı aksesuar seçenekleri sunurak kullanışlı ve uzun ömürlü cam duşakabin sistemleri ile butik tarzda hizmet vermektedir. Ürünlerimizde 8 mm -10 mm kalınlığında güvenliği arttırılmış cam,paslanmaz çelik taşıyı sistemler ve kromajlı bağlantı ekipmanları kullanarak kaliteli duş kabini ihtiyaçlarınıza hitap etmekte,banyolarınızda görsellik ve sağlamlığın yıllarca keyfini sürmenizi amaç edinmektedir. Tüm duşakabin aksesuarları kir tutmayı önleyici şekilde tasarlanmış,KATLANIR TABURELİ AHŞAP DUŞ ZEMİNLERİile konfor ahşap raf sistemleri ilece estetik unutulmamıştır. Banyo tadilatlarında duş alanları ile ilgili ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmekte , yapılacak küçük değişikliklerle konfor ve görsellik birlikte sunulmaktadır. Duşakabinlerde zamanla eskiyen yalıtım aksamı ürünlerimizde kolaylıkla yenilenebilecek şekilde kullanılmakta , yıllar sonra değişritilerek ilk günki güzelliğini kzanmaktadır. Ürünlerimizin montajında antibakteriyel akvaryum silikonu standart olarak kullanılmaktadır.