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Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi
Dekoratörler İstanbul
Genel Bakış 8Projeler (8) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (0)
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Projeler

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    • profilsiz cam dusakabin, Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi Ticari alanlar Cam Şeffaf
    profilsiz cam dusakabin, Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi Ticari alanlar Cam Şeffaf
    profilsiz cam dusakabin
    katlanabilir dış mekan masası , Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap
    katlanabilir dış mekan masası , Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
    katlanabilir dış mekan masası , Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
    +1
    katlanabilir dış mekan masası
    Ahşap Duş Zeminleri, Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi Tropikal Banyo Ahşap Ahşap rengi
    Ahşap Duş Zeminleri, Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi BanyoKüvet & Duşlar Ahşap Ahşap rengi
    Ahşap Duş Zeminleri, Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi BanyoKüvet & Duşlar Ahşap Ahşap rengi
    Ahşap Duş Zeminleri
    Teknesiz cam duşakabin uygulaması, Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi
    Teknesiz cam duşakabin uygulaması
    İçini göstermeyen özel tasarım duşakabin, Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi
    İçini göstermeyen özel tasarım duşakabin
    Modern Banyo Duş Takımları, Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi
    Modern Banyo Duş Takımları, Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi
    Modern Banyo Duş Takımları, Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi
    +1
    Modern Banyo Duş Takımları
    Hepsini göster: 8 proje

    Tüm standartların dışında banyonuza özel , tarzınıza uygun ürünler oluşturabileceğiniz çözüm adresiniz...

    Banyolarınıza özel Cam Duşakabin tasarımları           Günümüzde duşkabinler  banyolardaki su yalıtımının yanısıra estetik ve bütünleyici özelliklerine göre seçilmektedir.           Duş alanlarının yapısı diğer banyo ekipmanlarının konumu duşakabin uygulamarında dikkat edilmesi gereken konulardır.Tasarım atölyemizde en kaliteli malzemelerden en kullanışlı ürünler titizlikle uygulamaktadır.         Uygulanacak duşakabinde görsellik,sağlamlık ve işlevsellik bir arada olmalıdır.ERDEM DUŞAKABİN duş alanları için pekçok farklı çözüm önerisi,farklı aksesuar seçenekleri sunurak kullanışlı ve uzun ömürlü cam duşakabin sistemleri ile butik tarzda hizmet vermektedir.       Ürünlerimizde 8 mm -10 mm kalınlığında güvenliği arttırılmış cam,paslanmaz çelik taşıyı sistemler ve kromajlı bağlantı ekipmanları kullanarak kaliteli duş kabini ihtiyaçlarınıza hitap etmekte,banyolarınızda görsellik ve sağlamlığın yıllarca keyfini sürmenizi amaç edinmektedir.       Tüm duşakabin aksesuarları kir tutmayı önleyici şekilde tasarlanmış,KATLANIR TABURELİ AHŞAP DUŞ ZEMİNLERİile konfor ahşap raf sistemleri ilece estetik unutulmamıştır. Banyo tadilatlarında duş alanları ile ilgili ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmekte , yapılacak küçük değişikliklerle konfor ve görsellik birlikte sunulmaktadır. Duşakabinlerde zamanla eskiyen yalıtım aksamı ürünlerimizde kolaylıkla yenilenebilecek şekilde kullanılmakta , yıllar sonra değişritilerek ilk günki güzelliğini kzanmaktadır.    Ürünlerimizin montajında antibakteriyel akvaryum silikonu standart olarak kullanılmaktadır.

    Hizmetler
    Banyo tasrım ve uygulamaları özellikle duş alanları üzerine özel çözümler
    Hizmet alanları
    TR ve istanbul
    Adres
    Orta Mah.Yalnız Selvi Cad.Sertan Sok. no:9/A
    34880 İstanbul
    Türkiye
    +90-2163776488 www.erdemdusakabin.com
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