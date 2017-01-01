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Emre Bayraktar
3D Görselleştirme İstanbul, Başakşehir/İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 6Projeler (6) 3Yeni Fikirler (3)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Avcılar Kuaför Tasarımlarımız, Emre Bayraktar Emre Bayraktar Rustik Oturma Odası Yönlendirilmiş Yonga Levha Yeşil
    Avcılar Kuaför Tasarımlarımız, Emre Bayraktar Emre Bayraktar Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler Tuğla Beyaz
    Avcılar Kuaför Tasarımlarımız, Emre Bayraktar Emre Bayraktar Akdeniz Banyo Ahşap Ahşap rengi
    +2
    Avcılar Kuaför Tasarımlarımız
    Pendik Kış Bahçesi, Emre Bayraktar Emre Bayraktar Modern Kış Bahçesi Ahşap Ahşap rengi
    Pendik Kış Bahçesi, Emre Bayraktar Emre Bayraktar Modern Kış Bahçesi Ahşap Ahşap rengi
    Pendik Kış Bahçesi, Emre Bayraktar Emre Bayraktar Modern Kış Bahçesi Ahşap Ahşap rengi
    +2
    Pendik Kış Bahçesi
    Fabrika Tasarım & Uygulama, Emre Bayraktar Emre Bayraktar İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Fabrika Tasarım & Uygulama, Emre Bayraktar Emre Bayraktar İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Fabrika Tasarım & Uygulama, Emre Bayraktar Emre Bayraktar Modern Çalışma Odası Ahşap rengi
    +5
    Fabrika Tasarım & Uygulama
    Beylikdüzü Home ( Tasarım + Uygulama ), Emre Bayraktar Emre Bayraktar Endüstriyel Oturma Odası Ahşap Kahverengi
    Beylikdüzü Home ( Tasarım + Uygulama ), Emre Bayraktar Emre Bayraktar Endüstriyel Oturma Odası Ahşap Ahşap rengi
    Beylikdüzü Home ( Tasarım + Uygulama ), Emre Bayraktar Emre Bayraktar Endüstriyel Oturma Odası Ahşap Ahşap rengi
    +6
    Beylikdüzü Home ( Tasarım + Uygulama )
    Cafe Design, Emre Bayraktar Emre Bayraktar
    Cafe Design, Emre Bayraktar Emre Bayraktar
    Cafe Design, Emre Bayraktar Emre Bayraktar
    Cafe Design
    Cihangir GURME & CAFE, Emre Bayraktar Emre Bayraktar İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Cihangir GURME & CAFE, Emre Bayraktar Emre Bayraktar İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Cihangir GURME & CAFE, Emre Bayraktar Emre Bayraktar İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    +3
    Cihangir GURME & CAFE

    6 yıllık deneyimimiz ve alanında uzman tasarım ekibimizle firmalarınızın, ürünlerinizin ve projelerinizin gerçekçi 3D görsellerini ve teknik çizimlerini, kaliteli, hızlı ve uygun bütçelerde hazırlayarak, hedef kitlelerinize ve potansiyel müşterilerinize etkili ve akılda kalıcı sunumlar yapmanızda sizlere yardımcı olmak istiyoruz. Projeler, bölümümüzde daha önce hazırlamış olduğumuz çalışmaları inceleyebilir ve benzer çalışmalara ihtiyaç duyduğunuzda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

    Hizmetler
    • Tasarım & Uygulama
    • Mobilya
    • Projelendir Aşamaları
    • 3dMax
    • Yerleşim Planı & Üretim Detayları
    Hizmet alanları
    • Cafe & Restaurant
    • Ofis
    • Ev
    • Fuar
    • Mağaza
    • Başakşehir
    • İstanbul, Başakşehir/İstanbul, Türkiye
    Adres
    34480 İstanbul, Başakşehir/İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-5432121410 bayraktaremre.com

    Değerlendirmeler

    onurnalci
    İlginiz için teşekkürler.
    3 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Ocak 2017
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