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BUKKA DUŞ
İnşaat Şirketleri Istanbul
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Değerlendirmeler (6)
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    • Duş kabini, duş teknesi, küvet, jakuzi ve çeşitli banyo aksesuarlarının üretimini gerçekleştiren Bukka, sürekli kendini yenileyen yapısı ve ar-ge çalışmalarıyla  müşterilerinin  ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürünleri en uygun fiyatlara sunmayı amaç edinmiştir. Yenilikçi ve kaliteli ürünleriyle Bukka, Türkiye’de duşkabin ve banyo aksesuarlarının çıtasının yükselmesinde katkıda bulunmuş ve sektörde uluslararası standartlarda ürünlerin çıkmasına ön ayak olmuştur.

    Bukka, üretim faaliyetlerini  insana ve doğaya duyarlı olarak sürdürmektedir.

    Hizmetler
    banyo
    Hizmet alanları
    banyo, Banyo Dekorasyonu, ve istanbul
    Adres
    Hürriyet mah. Şakir Zümre cad. No.69/A 500 Evler – G.O.Paşa
    34100 Istanbul
    Türkiye
    +90-5424195780 www.bukkadus.com

    Değerlendirmeler

    Eda Güven
    Çok ilgili arkadaşlar çok memnun kaldık
    8 ay önce
    Olcaypelin Arslan
    Tesekürler
    3 yıldan fazla önce
    kamonjuk Gökhan Alp
    Kaliteli hizmet guler yuz
    3 yıldan fazla önce
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