Duş kabini, duş teknesi, küvet, jakuzi ve çeşitli banyo aksesuarlarının üretimini gerçekleştiren Bukka, sürekli kendini yenileyen yapısı ve ar-ge çalışmalarıyla müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürünleri en uygun fiyatlara sunmayı amaç edinmiştir. Yenilikçi ve kaliteli ürünleriyle Bukka, Türkiye’de duşkabin ve banyo aksesuarlarının çıtasının yükselmesinde katkıda bulunmuş ve sektörde uluslararası standartlarda ürünlerin çıkmasına ön ayak olmuştur.

Bukka, üretim faaliyetlerini insana ve doğaya duyarlı olarak sürdürmektedir.