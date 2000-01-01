SADE MİMARLIK

- Hizmet alanları
- istanbul, İstanbul, ve Türkiye
- Adres
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Kayışdağı cad.No:37
34100 İstanbul, Türkiye
Türkiye
+90-5072101065 sademimar.com
Sade
mühendislik mimarlık ltd şti olarak müşteri ihtiyaç ve isteklerini doğru
tasarım ve uygulamalar ile karşılayabilmek için 2000 yılında kozyatağın’da
kurulmuştur.
İnşaat sektöründe mekanik tesisat konularında yurt içi ve özellike yurt dışında olmak
üzere birçok ticari ve konut projelerinde görev almış, başarıyla tamamlamıştır.
Sektördeki bilgi birikimini yansıtıp, iç mimari yönünü kuvvetlendirerek ve mobilya –
dekorasyon alanındaki talep ve ihtiyaçlara cevap verebilmek için SADE MİMAR
markası, alanındaki deneyimli mimar ve mühendis kadrosuyla çalışmalarına
başlamıştır. SADE MİMAR ekibi olarak halen müşterilerimizin konforu yaşatmak için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.