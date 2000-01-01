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SADE MİMARLIK
İç Mimarlar İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (4)
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Projeler

Yeni proje
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    • TADİLAT PROJESİ, SADE MİMARLIK SADE MİMARLIK Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    TADİLAT PROJESİ, SADE MİMARLIK SADE MİMARLIK İç Dekorasyon
    TADİLAT PROJESİ, SADE MİMARLIK SADE MİMARLIK Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    +5
    TADİLAT PROJESİ
    SEÇİM ÇANTA MAĞAZA DEKORASYONU, SADE MİMARLIK SADE MİMARLIK
    SEÇİM ÇANTA MAĞAZA DEKORASYONU, SADE MİMARLIK SADE MİMARLIK
    SEÇİM ÇANTA MAĞAZA DEKORASYONU, SADE MİMARLIK SADE MİMARLIK
    +6
    SEÇİM ÇANTA MAĞAZA DEKORASYONU
    Vaals, SADE MİMARLIK SADE MİMARLIK Modern Evler
    Vaals
    Hizmet alanları
    istanbul, İstanbul, ve Türkiye
    Adres
    Kayışdağı cad.No:37
    34100 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-5072101065 sademimar.com
    Yasal mülkiyet

    Sade

    mühendislik mimarlık ltd şti olarak müşteri ihtiyaç ve isteklerini doğru

    tasarım ve uygulamalar ile karşılayabilmek için 2000 yılında kozyatağın’da

    kurulmuştur.

    İnşaat sektöründe mekanik tesisat konularında yurt içi ve özellike yurt dışında olmak

    üzere birçok ticari ve konut projelerinde görev almış, başarıyla tamamlamıştır.

    Sektördeki bilgi birikimini yansıtıp, iç mimari yönünü kuvvetlendirerek ve mobilya –

    dekorasyon alanındaki talep ve ihtiyaçlara cevap verebilmek için SADE MİMAR

    markası, alanındaki deneyimli mimar ve mühendis kadrosuyla çalışmalarına

    başlamıştır. SADE MİMAR ekibi olarak halen müşterilerimizin konforu yaşatmak için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.  

    Değerlendirmeler

    alper çetin
    2 yıldan fazla önce
    Light Noor
    neredeyse 2 yıl önce
    Hasan Bulut
    Sizin gibi kaliteli ve güvenilir insanlar ile iş yapmak gurur verici .Yeni ofisiniz hayırlı uğurlu olsun . Başarılarınızın devamlılığı daim olsun .
    2 yıldan fazla önce
    Tüm 4 değerlendirmelerini göster
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