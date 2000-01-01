SADE MİMARLIK

Yasal mülkiyet

Sade

mühendislik mimarlık ltd şti olarak müşteri ihtiyaç ve isteklerini doğru

tasarım ve uygulamalar ile karşılayabilmek için 2000 yılında kozyatağın’da

kurulmuştur.

İnşaat sektöründe mekanik tesisat konularında yurt içi ve özellike yurt dışında olmak

üzere birçok ticari ve konut projelerinde görev almış, başarıyla tamamlamıştır.

Sektördeki bilgi birikimini yansıtıp, iç mimari yönünü kuvvetlendirerek ve mobilya –

dekorasyon alanındaki talep ve ihtiyaçlara cevap verebilmek için SADE MİMAR

markası, alanındaki deneyimli mimar ve mühendis kadrosuyla çalışmalarına

başlamıştır. SADE MİMAR ekibi olarak halen müşterilerimizin konforu yaşatmak için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.