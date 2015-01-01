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SAY DECOR ART
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
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    Dumankaya Vizyon, SAY DECOR ART SAY DECOR ART Ofis Alanları & Mağazalar
    Dumankaya Vizyon, SAY DECOR ART SAY DECOR ART Ofis Alanları & Mağazalar
    Dumankaya Vizyon, SAY DECOR ART SAY DECOR ART Ofis Alanları & Mağazalar
    +5
    Dumankaya Vizyon

    İç mimari ve dekorasyon alanında kapsamlı bir portföye ve sofistike, kreatif bir bakış açısına sahip olan Say Decor & Art tasarımlarında ahengi fonksiyonellikle harmanlıyor.
    Her projesini müşterisinin kişiliği, yaşam tarzı, mekanın ihtiyaçları Say Decor & Art'ın  her zaman ana ilham kaynağı olmuştur. Say Decor & Art'ın tüm projelerindeki ortak tanım noktalarını temiz çizgiler arasındaki denge, hacimlerin, materyallerin ve dokuların uyumu, harmoni ve konfor olarak nitelendirebiliriz. Geçmişten gelen deneyimini çağdaş ve modern tasarım anlayışıyla sentezleyen Say Decor & Art bir çok başarılı tasarım ve projenin altına imzasını atmıştır.

    Hizmetler
    Tadilat Tasarım Mimarlık Anahtar Teslim Dekorasyon Proje
    Hizmet alanları
    MİMARLIK ve İstanbul
    Adres
    Cumhuriyet Cd. No:5
    34775 İstanbul
    Türkiye
    +90-5326066760 www.saydecorart.com

    Değerlendirmeler

    tubacan81
    Duvar paneli
    3 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Şubat 2015
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