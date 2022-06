İç mimari ve dekorasyon alanında kapsamlı bir portföye ve sofistike, kreatif bir bakış açısına sahip olan Say Decor & Art tasarımlarında ahengi fonksiyonellikle harmanlıyor.

Her projesini müşterisinin kişiliği, yaşam tarzı, mekanın ihtiyaçları Say Decor & Art'ın her zaman ana ilham kaynağı olmuştur. Say Decor & Art'ın tüm projelerindeki ortak tanım noktalarını temiz çizgiler arasındaki denge, hacimlerin, materyallerin ve dokuların uyumu, harmoni ve konfor olarak nitelendirebiliriz. Geçmişten gelen deneyimini çağdaş ve modern tasarım anlayışıyla sentezleyen Say Decor & Art bir çok başarılı tasarım ve projenin altına imzasını atmıştır.