Area İnşaat Tur.Tic.Ltd.Şti.

Yüzey temizliği, Restorasyon, renovasyon, danışmanlık, uygulama ve kontrollük hizmetleri veren bir firma olarak her projeye uygun en doğru çözümleri üretmek, Ekolojik düzene yardımcı olmak ve kaliteli estetik tasarımlar ortaya çıkarmak amacını taşımaktayız. Mermer Silim, Granit Silim, Tarihi eser temizliği, Mikro Hassas Kumlama başlıca işlerimiz. Ayrıca İtalyan Lantania kimyasallarının Türkiye Distribütörüyüz.