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Area İnşaat Tur.Tic.Ltd.Şti.
Bina Temizleme İşleri Istanbul
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    Yüzey temizliği, Restorasyon, renovasyon, danışmanlık, uygulama ve kontrollük hizmetleri veren bir firma olarak her projeye uygun en doğru çözümleri üretmek, Ekolojik düzene yardımcı olmak ve kaliteli estetik tasarımlar ortaya çıkarmak amacını taşımaktayız. Mermer Silim, Granit Silim, Tarihi eser temizliği, Mikro Hassas Kumlama başlıca işlerimiz. Ayrıca İtalyan Lantania kimyasallarının Türkiye Distribütörüyüz. 

    Hizmetler
    • Mermer Silim
    • Granit Silim
    • Tarihi Eser Temizliği
    • Mikro Hassas Kumlama
    • Doğal Taş Temizlik Kimyasalları ve Koruma
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Adem Yavuz Mah barbaros Hayrettin Sok 7/a
    34773 Istanbul
    Türkiye
    +90-5327282751 www.dogaltastemizligi.com
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