Area İnşaat Tur.Tic.Ltd.Şti.

Yüzey temizliği, Restorasyon, renovasyon, danışmanlık, uygulama ve kontrollük hizmetleri veren bir firma olarak her projeye uygun en doğru çözümleri üretmek, Ekolojik düzene yardımcı olmak ve kaliteli estetik tasarımlar ortaya çıkarmak amacını taşımaktayız. Mermer Silim, Granit Silim, Tarihi eser temizliği, Mikro Hassas Kumlama başlıca işlerimiz. Ayrıca İtalyan Lantania kimyasallarının Türkiye Distribütörüyüz.
- Hizmetler
- Mermer Silim
- Granit Silim
- Tarihi Eser Temizliği
- Mikro Hassas Kumlama
- Doğal Taş Temizlik Kimyasalları ve Koruma
- Hizmet alanları
- istanbul
- Adres
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Adem Yavuz Mah barbaros Hayrettin Sok 7/a
34773 Istanbul
Türkiye
+90-5327282751 www.dogaltastemizligi.com