현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Ziynet Mobilya San.Tic.Ltd.Şti.
Mobilya & Aksesuarlar izmir
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • KUŞADASI MUTFAK PROJESİ, Ziynet Mobilya San.Tic.Ltd.Şti. Ziynet Mobilya San.Tic.Ltd.Şti. MutfakDolap & Raflar Ahşap Beyaz
    KUŞADASI MUTFAK PROJESİ, Ziynet Mobilya San.Tic.Ltd.Şti. Ziynet Mobilya San.Tic.Ltd.Şti. MutfakDolap & Raflar Ahşap Beyaz
    KUŞADASI MUTFAK PROJESİ, Ziynet Mobilya San.Tic.Ltd.Şti. Ziynet Mobilya San.Tic.Ltd.Şti. MutfakDolap & Raflar Ahşap Beyaz
    +1
    KUŞADASI MUTFAK PROJESİ
    Ofis Tasarımı, Ziynet Mobilya San.Tic.Ltd.Şti. Ziynet Mobilya San.Tic.Ltd.Şti. Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap Ahşap rengi
    Ofis Tasarımı, Ziynet Mobilya San.Tic.Ltd.Şti. Ziynet Mobilya San.Tic.Ltd.Şti. Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap Ahşap rengi
    Ofis Tasarımı, Ziynet Mobilya San.Tic.Ltd.Şti. Ziynet Mobilya San.Tic.Ltd.Şti. Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap Ahşap rengi
    +6
    Ofis Tasarımı
    Masif Ayak Detayı, Ziynet Mobilya San.Tic.Ltd.Şti. Ziynet Mobilya San.Tic.Ltd.Şti. Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları Ahşap Ahşap rengi
    Masif Ayak Detayı
    Ahşap Dresuar Uygulamamız, Ziynet Mobilya San.Tic.Ltd.Şti. Ziynet Mobilya San.Tic.Ltd.Şti. Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Ahşap Dresuar Uygulamamız

    Temellerimiz 50'li yılların başlarında Şaban OK tarafından işletilen bir
    mobilya atölyesine dayanmaktadır. Bugün sahiplendiğimiz tüm prensiplerimizin kaynağı olan bu sanat atölyesi ismimize de anlam veriyor. Müşterilerimizin ortak kanısı olan sanat eseri mobilyalar ürettiğimiz gerçeğini ismimize de yansıtmak için ''değerli eşya'' anlamını taşıyan ''ziynet'' ismi uygun görülmüştür. O günden bugüne aynı kimliği korumak temel prensibimiz olmuştur.

    90'lı yıllara kadar izmir butik atölye işlerinin aranılan ismi olarak gelen Ziynet Mobilya 1997 yılında Sedat OK tarafından atölyeden şirkete dönüştürülmüştür. Böylece İzmir mobilya sektörünün en köklü atölyelerinden olan Ziynet Mobilya San. Tic. Ltd. Şti. Kurulmuştur.

    Ege , akdeniz ve marmara bölgesinde birçok projede kendini gösterdikten sonra 2000 yılında yapımı tamalanan ve bugün de üretimimizi yaptığımız Pınarbaşı tesislerimize geçme kararı alınmıştır. 2500 m2 kapalı alana sahip tesisimizde el işçilğine dayalı klasik ve modern tarzda mutfak , banyo , kapı ve ev mobilyası gibi bir çok ürünü ilk günkü heyecan , zevk ve titizlikle üretmekteyiz.

    Bugün 60 yılı aşkın tecrübemizle ağaca hayat vermeye devam ediyoruz. Maksimum müşteri memnuniyeti , işini severek yapan kadromuz , el becerimiz ve kanıtlanmış çözüm ortaklığımızla daha nice müşterilerimizi memnun etmek için yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz.

    Hizmetler
    • mobilya tasarım
    • görselleştirme
    • üretim
    • uygulama
    • montaj
    Hizmet alanları
    • KONUT
    • İŞ YERİ
    • OFİS
    • OTEL
    • Villa
    • gibi alanlarda mobilya tasarımı ve imalatı
    • İzmir
    • İZMİR
    • izmir
    • Hepsini göster: 9 hizmet alanı
    Adres
    Kemalpaşa Mahallesi 7413 sokak No:3 Pınarbaşı Bornova
    35060 izmir
    Türkiye
    +90-2324795475 www.ziynetmobilya.com
      Add SEO element