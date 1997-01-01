Temellerimiz 50'li yılların başlarında Şaban OK tarafından işletilen bir

mobilya atölyesine dayanmaktadır. Bugün sahiplendiğimiz tüm prensiplerimizin kaynağı olan bu sanat atölyesi ismimize de anlam veriyor. Müşterilerimizin ortak kanısı olan sanat eseri mobilyalar ürettiğimiz gerçeğini ismimize de yansıtmak için ''değerli eşya'' anlamını taşıyan ''ziynet'' ismi uygun görülmüştür. O günden bugüne aynı kimliği korumak temel prensibimiz olmuştur.

90'lı yıllara kadar izmir butik atölye işlerinin aranılan ismi olarak gelen Ziynet Mobilya 1997 yılında Sedat OK tarafından atölyeden şirkete dönüştürülmüştür. Böylece İzmir mobilya sektörünün en köklü atölyelerinden olan Ziynet Mobilya San. Tic. Ltd. Şti. Kurulmuştur.

Ege , akdeniz ve marmara bölgesinde birçok projede kendini gösterdikten sonra 2000 yılında yapımı tamalanan ve bugün de üretimimizi yaptığımız Pınarbaşı tesislerimize geçme kararı alınmıştır. 2500 m2 kapalı alana sahip tesisimizde el işçilğine dayalı klasik ve modern tarzda mutfak , banyo , kapı ve ev mobilyası gibi bir çok ürünü ilk günkü heyecan , zevk ve titizlikle üretmekteyiz.

Bugün 60 yılı aşkın tecrübemizle ağaca hayat vermeye devam ediyoruz. Maksimum müşteri memnuniyeti , işini severek yapan kadromuz , el becerimiz ve kanıtlanmış çözüm ortaklığımızla daha nice müşterilerimizi memnun etmek için yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz.