İstanbul nakliyat firmaları olarak bizler başta istanbul olmak üzere yurdumuzun dört bir yanına nakliye hizmeti vermekteyiz. 81 ilde nakliye hizmetini kurumsal olarak sağlayan İstanbul birçok şehrimizde bulunan şubelerimizde çalışan uzman ekibiyle 7/24 hizmet vermektedir. Profesyonel ekibimizle ücretsiz ekspertiz hizmetimizi Türkiye'nin heryerine sağlayan tek firma olarak İstanbul Nakliyat firmaları sektörde ki birçok ilklerine bir yenisini daha eklemiştir.