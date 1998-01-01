Temelleri 1998 yılında atılan Polo Numaralı Gözlük Camları üzerine markalaşıp geniş bir dağıtım ağına sahip bir şirket iken, zamanla otomasyon ürünlerini ülkede yayarak kendi alanlarında hızlı ve emin yükselişiyle hedeflediği başarılara ulaşarak çeşitli yeniliklere adım atan Polo Grup, 17 yılı geride bırakan yolculuğunda değişimin hep bir adım önünde yürüyerek, sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da en büyük ve başarılı gruplarından biri haline gelmiştir.

Polo Grup; ülkemiz ekonomisine sağladığı katkı ile birlikte, bir çok markayla da çözünürlük ortaklığı yaparak adını ticari alanda duyurmuştur. Tüm faaliyetlerinde uluslararası standartlara uyum ve sürekli gelişim amacını gözeten Polo Grup, ülkesinde yakaladığı başarıyı dünyada yakalama hedefine adım adım ilerleyen bir dünya oyuncusudur.? Polo Pergola kurulduğu günden bugüne artan yüksek kalite anlayışı, ürün tasarım, dizayn ve üretim teknolojisi ile her zaman müşterilerine en kaliteli hizmeti en uygun fiyata sunmaktadır. Müşteri odaklı çalışma politikamız, yaratıcı yaklaşımlarımız ve alanında minimalist çizgilerle ürün dizayn eden profesyonel ekibimizle birlikte dünya piyasalarını takip etmekte ve hizmetimizi uluslararası standartlarda sunmaktayız. Polo Pergola,kurulduğu günden bu yana ürettiği yüksek kaliteli ürünler sayesinde imza attığı başarılara yenilerini eklemek üzere daha büyük hedeflerle ilerlemektedir.

Modern üretim tesisimiz ve uygun fiyat anlayışımızla birlikte Polo Pergola olarak pergola (Raylı Tente) başta olmak üzere otomasyonlu bahçe ve teras kapatma sistemleri (gölgeleme sistemleri) üretmekte ve siz müşterilerimize sunmaktayız.

SATIŞ SONRASI hizmet ile de farkını ortaya koyan Polo Pergola, firma müşteri temsilcileri ile maksimum 24 saat içinde çözüm odaklı çalışmaktadır.

Sipariş, teklif ve ihtiyaçlarınız için bizi aramanız size müşteri memnuniyeti olarak geri dönecektir. Ürün yelpazemizi www.polopergola.com ‘dan inceleyebilirsiniz.

“ Bugün belki yolun çok başındayız ama biz ve müşterilerimiz iyi biliyor ki, Polo Pergola olarak ne yaparsak veya ne üretirsek en iyisini, en iyi malzemeyle ve en iyi şekilde yapmak arzusundayız. Bunun çok iddialı olduğunu biliyoruz. Ancak amaç olmadan hedef olmuyor, hedef olmadan da disiplin ve inanç olmuyor. Bu bakımdan en önemli vizyonumuz bizimle çalışan insanların güven ve huzur içerisinde çalıştıkları fikrinin hiç kaybolmaması hissiyatı üzerine kurulu.”