Projede Fırsat

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Emlakçılar İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (7)
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    • Merkez Ankara

    Projedefirsat.com, Türkiye'nin en büyük inşaat firmalarının lansmana özel fiyatlarını, indirim, vade ve faiz avantajları gibi fırsatlarını kullanıcısıyla paylaşır.

    Sade ve kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde kullanıcılar, kendilerine en uygun lokasyondaki en doğru lüks konut, ofis ve villa projesini rahatlıkla bulabilmektedir.

    Hizmetler
    konut
    Hizmet alanları
    konut ve İstanbul
    Adres
    Barış Mahallesi Belediye Caddesi Ginza Lavinya Park Sitesi A Blok Kat:2 No: 6-7 Beylikdüzü/İstanbul
    34520 İstanbul
    Türkiye
    +90-2129444550 www.projedefirsat.com

    Değerlendirmeler

    UMUT BASMACI
    8 ay önce
    Rahim Hamad
    İyi anlaşma
    yaklaşık 1 yıl önce
    serhat yilmaz
    neredeyse 2 yıl önce
    Tüm 7 değerlendirmelerini göster
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