Projede Fırsat

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- Hizmetler
- konut
- Hizmet alanları
- konut ve İstanbul
- Adres
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Barış Mahallesi Belediye Caddesi Ginza Lavinya Park Sitesi A Blok Kat:2 No: 6-7 Beylikdüzü/İstanbul
34520 İstanbul
Türkiye
+90-2129444550 www.projedefirsat.com