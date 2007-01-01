eskisindeniyi.com – Mobilya boyama atölyesi

2007 yılından itibaren biz bu işi iyi yaparız düşüncesiyle mobilya sektörüne girdikten sonra 2009 yılında mobilya boya işlerine başladık. Her geçen gün teknolojiye uyum sağlayarak mobilya boya ve cnc kesim işlerinde başarıya ulaştık. Günümüzde her alanda olduğu gibi mobilya da modaya ayak uydurmak zorunda kaldı. Bu yüzden sizin zevkiniz bizim en büyük yol göstericimizdir. Ev, okul, ofis ve toplu kullanım alanları için özel tasarım mobilyalar üretiyoruz. Modadan ve estetikten taviz vermeden kaliteli işçilik ile mobilyalarınızı eskisinden daha yeni duruma getiriyoruz.Firmamız kalite standartlarından ödün vermeden bunu en uygun fiyat politikasıyla müşterilerine sunmaktadır.