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eskisindeniyi.com – Mobilya boyama atölyesi
Mobilya & Aksesuarlar Bursa
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Değerlendirmeler (6)
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    • 2007 yılından itibaren biz bu işi iyi yaparız düşüncesiyle mobilya sektörüne girdikten sonra 2009 yılında mobilya boya işlerine başladık. Her geçen gün teknolojiye uyum sağlayarak mobilya boya ve cnc kesim işlerinde başarıya ulaştık. Günümüzde her alanda olduğu gibi mobilya da modaya ayak uydurmak zorunda kaldı. Bu yüzden sizin zevkiniz bizim en büyük yol göstericimizdir. Ev, okul, ofis ve toplu kullanım alanları için özel tasarım mobilyalar üretiyoruz. Modadan ve estetikten taviz vermeden kaliteli işçilik ile mobilyalarınızı eskisinden daha yeni duruma getiriyoruz.Firmamız kalite standartlarından ödün vermeden bunu en uygun fiyat politikasıyla müşterilerine sunmaktadır.

    Hizmetler
    Mobilya boyama, mobilya tamiri, ve özel mobilya üretimi
    Hizmet alanları
    Bursa
    Adres
    Beşevler Sanayi Sitesi Mobilyacılar Çarşısı 81. Blok No: 39/40 Nilüfer/BURSA
    16000 Bursa
    Türkiye
    +90-5326091120 www.eskisindeniyi.com

    Değerlendirmeler

    Hasan Jammal
    Yatak odamızı boyattık Yerlerıne gıdıp renk sectık 15 gun dedıler 12 gunde getırdıler cok memnun kaldık yenı almıs gıbı oldu
    10 ay önce
    serkan güneş
    Bursa Nilüfer nakliye kamyonet hizmeti
    2 yıldan fazla önce
    cansu dere
    mobilyamız gerçekten yepyeni oldu zamanında ve temiz teslimat için ayrıca teşekkür ederim
    neredeyse 2 yıl önce
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