Leo Interıor Design /interior Designer / ProfessionalDesign

Ozan Sular Görselleştirme uzmanı. Üretime dayalı Mağaza,Villa,Ev,AVM,Otel.. vb. projelerde görselleştirme ve uygulama hizmeti sunmaktadır.
- Hizmetler
- Interior Design
- Architectural visualization
- Exhibition stand design
- stage design
- 3d görselleştirme
- 3D Animasyon
- iç ve dış mimari
- peyza
- j ürün tasarımı
- Profesyonel hizmet…
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- Hizmet alanları
- Mimari Proje ve uygulama
- Beylikdüzü
- London, UK
- Adres
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Ali çebi caddesi Barış Mahallesi Pınar Sokak
EN3 6BX London, UK
Birleşik Krallık
+44-7466362829