BYC MOBİLYA LTD.ŞTİ.

Yaşadığınız mekanların güzelliğine katkıda bulunabilmektir. Güvenilirlik, doğruluk, verilen sözleri yerine getirme, insana saygı, iyi ilişkiler geliştirme, çevreyi koruma ve en iyisi olma prensiplerini benimsemiş olup bu özellikler ilk kurulduğu günden beri firmamızın temelini oluşturmaktadır. Kurulduğumuzdan beri amacımız; sürekli kaliteyi iyileştirme, verimlilik artışı, sürekli tasarım vizyonu ve müşteri memnuniyetini arttırmak olmuştur. Müşteri memnuniyetine önem vermek geçmişte olduğu gibi bugün de inancımızın ve kişiliğimizin temelini oluşturmaktadır.