MTM Mimarlık

Mimarlık Harika Bir Oyundur.

Profesyonel yaşamda, mimarlığın toplumun ve insanlığın hizmetinde olduğu kabulü ile mekan yapma, yapı kurma becerisini, kentin değerleri ile bütünleştirmeyi amaçlıyoruz.

Mimarlığımızı kendi mütevazi tarifi içinde ortaya koyarsak;

Tasarımcıyız: Her şeyin tasarlamakla başladığını düşünüyoruz

Problem çözücüyüz: Mimarlık hizmetinin yaşam alanlarındaki kavramları oluşturduğunu konfor koşullarını belirlediğini, malzeme kullanımını değerlendirdiğini biliyor, bu konularda doğmuş problemleri çözmeye çalışıyoruz.

Detaya iniyoruz: Mimari uygulamanın detaylarının bir araya gelmesinden meydana geldiğini, doğru tasarlanmış ve çözümlenmiş detayların amaçlanan sonucu getirdiğini biliyoruz.

Uygulamaya giriyoruz: Kendi tasarımlarımızı uyguluyoruz. Yapılar ve mekanların inşai süreçte konstrüksiyondan dekorasyona kadar, uygulamasına yönelik olarak projelendirip, planlıyoruz.

Paylaşıyoruz: Yapı ve mekanları kullananlarla yaşamları ve görüşleri paylaşıyor, akıllara yatan ortaklaşa yeni ve heyecan verici noktaları hedefliyoruz.

Fonksiyonel, sağlam ve ekonomik olanı aramayı, yaşam biçimine pozitif katkılar sunacak hoşlukları oluşturmayı, gelenekselin yanında, çağdaş yapım sistemlerini kullanmayı tasarım düşüncesinin en başına koyuyoruz.