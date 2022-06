Hakkımızda, 1974’den itibaren, sevgili babamız Muzaffer Şirin’den aldığımız bayrağı gurur, sevgi ve hep ilk günkü şevk ile taşıyoruz. üstelik 41. yılımızda koskocaman bir CEM BOTANİK PEYZAJ ailesi olmanın keyfini ve zevkini yaşayarak …

Misyonumuz; her zaman misafirlerimizin istek ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamak, ekolojik dengeyi koruyarak var olanı yaşatmak ve peyzaj tasarım ve uygulama ile ilgili olarak bilinçli tüketicilerin oluşmasına katkıda bulunmaktır. Güvenilirlik, sürekli gelişme, farklılık,farkındalık , kaliteli ürün ve hizmet ile çevre duyarlılığı bizim işimizin anahtarı oldu. Biz bu anahtarların her bir yedeğini, bu yola çıktığımız değerli personelimize de emanet etmeyi ihmal etmedik. Şirketimiz çatısı altında kocaman bir aileye sahip olmak, bize büyümenin ve ismimizi kalıcı hale getirmenin kapılarını da açmış oldu. Nisan 2003’te ‘TSE Süs Bitkileri Satış ve Hizmet Yeterlilik Belgesi’ aldıktan sonra,’ISO 9001 2008 Kalite Belgesi’ , ‘ISO 14001 2004 Çevre Yönetim Belgesi’, ‘ISO 18001 2007 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Belgesi ‘ ve ‘ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Belgesi’ ne de sahip olarak, botanik sektöründe Türkiye ve dünyadaki tek firma olma ünvanını elde etmiş olduk. Sizlerden gelen yorum ve önerileri her zaman dikkate alarak, tescilli başarılarımızı sürdürülebilir kılmak için daha çok çalışıyoruz. Sizlere daha fazla hakkımızda bilgi vermek için ofisimize davet ediyoruz.