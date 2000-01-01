Saraylı
Mobilya 2000 yılından bu güne mobilya sektöründe üretim, mağazacılık ve online alışveriş firması olarak faaliyet gerçekleştiren bir şirketdir. Mağazamızda onlarca ürünü inceleyebileceğiniz mobilya mağazaları ve Türkiye'de her eve girmeyi hedefleyen saraylimobilya.com.tr sanal mağazası ile her zaman uygun fiyatlarla sizi hayallerinizdeki ev tasarımına kavuşturmayı hedefler.
- Hizmetler
- Mobilya satış ve teslimat
- Hizmet alanları
- Mobilya satış ve teslimat
- istanbul
- Adres
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Esenler mh Marmara cd No:61/A Pendik
34000 Istanbul
Türkiye
+90-2165965334 www.saraylimobilya.com.tr