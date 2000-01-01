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Saraylı Mobilya
Mobilya & Aksesuarlar Istanbul
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Değerlendirmeler (9)
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    • Saraylı
    Mobilya 2000 yılından bu güne mobilya sektöründe üretim, mağazacılık ve online alışveriş firması olarak faaliyet gerçekleştiren bir şirketdir. Mağazamızda onlarca ürünü inceleyebileceğiniz mobilya mağazaları ve Türkiye'de her eve girmeyi hedefleyen  saraylimobilya.com.tr  sanal mağazası ile her zaman uygun fiyatlarla sizi hayallerinizdeki ev tasarımına kavuşturmayı hedefler.

    Hizmetler
    Mobilya satış ve teslimat
    Hizmet alanları
    • Mobilya satış ve teslimat
    • istanbul
    Adres
    Esenler mh Marmara cd No:61/A Pendik
    34000 Istanbul
    Türkiye
    +90-2165965334 www.saraylimobilya.com.tr

    Değerlendirmeler

    Mesut Özkan
    Güler yüz ve fiyatlar çok makul gereken ödeme kolaylıkları ni yapıyorlar. Teşekkürler sarayli mobilya
    6 ay önce
    Nesli Nur Uçar
    1 sene önce çeyiz seti aldık koltuk takımlarindan bir tanesinin arka kismi sorun oldu bir sekilde catladi mi desem birseyler oldu bizden kaynaklı aradim ve hemen servis kaydi acildi geldiler ilgilendiler gercekten bizlere boyle guvenilir saticilar lazim sadece satana kadar degil sonrasinda da muhattap bulmaniz cok onemli tarik beye cok tesekkur ediyoruz burdan da belirtmek istedim mobilyalar zaten som derece kaliteli urunlerinin arkasinda duran bir yer yeni evleneceklere esya alacaklara fikir olsun diye paslasiyorum teslimatta kurulumda ve sonrasinda bu sekilde garanti kisminda hic bir sorun yasamadik tekrar tesekkur ediyiruz sarayli mobilyaya ..
    8 ay önce
    Mustafa Salman
    Güler yüzlü hizmet.tecrubeli.soz verdikleri tarihte teslim.❤️
    12 ay önce
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