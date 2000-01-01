Saraylı

Mobilya 2000 yılından bu güne mobilya sektöründe üretim, mağazacılık ve online alışveriş firması olarak faaliyet gerçekleştiren bir şirketdir. Mağazamızda onlarca ürünü inceleyebileceğiniz mobilya mağazaları ve Türkiye'de her eve girmeyi hedefleyen saraylimobilya.com.tr sanal mağazası ile her zaman uygun fiyatlarla sizi hayallerinizdeki ev tasarımına kavuşturmayı hedefler.