FAHAN GROUP üç ana departmanda hizmet vermektedir. FAHAN'ın başarısının arkasında müşteri odaklı ve verimlilik odaklı bir yönetim yaklaşımı bulunmaktadır. Bu anlayışın bir sonucu olarak FAHAN dünya ölçeğinde üretilen tüm ürün ve hizmetleri dünya ölçeğinde saygın üreticilerle işbirliği yaparak Türkiye'deki üretim hatlarına aktarmaktadır.

FAHAN kurulduğu günden bu yana Türkiye'ye hizmet vermekte, inşaat sektöründe malzeme ve hizmet tedarik etmekte, sağlık ve gıda sektörüne hizmet vermekte, inşaat sektöründe proje ve hizmet tedarik etmektedir.

Dental Sektöründe İthalatçı & İhracatçı ve Üretici,

İnşaat Sektöründe Yükseltilmiş Zemin Döşeme Üretici,

Sağlık Sektöründe Tedarikçi,

Üretici ve Gıda Sektörü Tedarikçisi

Türkiye Pazar Danışmanlığı ve Pazar Araştırmacısı

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