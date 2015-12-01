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YAPITALYA
Zemin Döşemecileri Antalya
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Değerlendirmeler (6)
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Hizmetler

  • Yükseltilmiş Döşeme
  • Zemin Sistemleri
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    FAHAN GROUP üç ana departmanda hizmet vermektedir. FAHAN'ın başarısının arkasında müşteri odaklı ve verimlilik odaklı bir yönetim yaklaşımı bulunmaktadır. Bu anlayışın bir sonucu olarak FAHAN dünya ölçeğinde üretilen tüm ürün ve hizmetleri dünya ölçeğinde saygın üreticilerle işbirliği yaparak Türkiye'deki üretim hatlarına aktarmaktadır.

    FAHAN kurulduğu günden bu yana Türkiye'ye hizmet vermekte, inşaat sektöründe malzeme ve hizmet tedarik etmekte, sağlık ve gıda sektörüne hizmet vermekte, inşaat sektöründe proje ve hizmet tedarik etmektedir.

    Dental Sektöründe İthalatçı & İhracatçı ve Üretici,

    İnşaat Sektöründe Yükseltilmiş Zemin Döşeme Üretici,

    Sağlık Sektöründe Tedarikçi,

    Üretici ve Gıda Sektörü Tedarikçisi

    Türkiye Pazar Danışmanlığı ve Pazar Araştırmacısı

    yukseltilmis doseme

    Hizmet alanları
    • İnşaat
    • Dekorasyon
    • Mimari
    • Antalya
    Adres
    Antalya
    07050 Antalya
    Türkiye
    +90-2422445244 www.yapitalya.net

    Değerlendirmeler

    Parklife Gardenya Parklife Gardenya
    www.yapitalya.net
    3 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Kasım 2018
    Düzenle
    Said Sarıgül
    neredeyse 5 yıl önce
    ROTEM SU ARITMA
    yaklaşık 5 yıl önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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