Sinan Parlak İç Mimarlık firmamız, ofis, mağaza, villa ve konut projelerinin iç mekan tasarımlarını ve anahtar teslim uygulamasını yapmaktadır.
- Hizmetler
- 2013 yılında Konya’da kurulan Sinan Parlak İç Mimarlık
- gelişen ve büyüyen organizasyon yapısıyla iç mimari proje tasarımına ve proje uygulama danışmanlık / kontrolörlük hizmetlerini vermektedir.
- Hizmet alanları
- İç Mimarlık
- Dekorasyon
- Tasarım
- 3 Boyut görselleştirme
- Konya
- Adres
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Vatan Cad. Adalhan No:15/702 Selçuklu
42040 Konya
Türkiye
+90-5386806162 www.sinanparlak.com.tr