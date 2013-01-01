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Sinan Parlak İç Mimarlık
İç Mimarlar Konya
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    Sinan Parlak İç Mimarlık firmamız, ofis, mağaza, villa ve konut projelerinin iç mekan tasarımlarını ve anahtar teslim uygulamasını yapmaktadır.

    Hizmetler
    • 2013 yılında Konya’da kurulan Sinan Parlak İç Mimarlık
    • gelişen ve büyüyen organizasyon yapısıyla iç mimari proje tasarımına ve proje uygulama danışmanlık / kontrolörlük hizmetlerini vermektedir.
    Hizmet alanları
    • İç Mimarlık
    • Dekorasyon
    • Tasarım
    • 3 Boyut görselleştirme
    • Konya
    Adres
    Vatan Cad. Adalhan No:15/702 Selçuklu
    42040 Konya
    Türkiye
    +90-5386806162 www.sinanparlak.com.tr
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