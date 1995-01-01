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Arı İnşaat Mimarlık
Müteahhitler Bartın
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Değerlendirmeler (3)
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    • Arı İnşaat Mimarlık
    Arı İnşaat Mimarlık
    Arı İnşaat Mimarlık
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    Arı İnşaat 1995 tarihinden itibaren devam eden yapı malzemeleri satışı misyonuna, 1998 yılında inşaat ve mimarlık faaliyetlerini de ekleyerek, yükselen kalite rekabeti içinde yerini almıştır.

    Gayrimenkul yatırımları, kişi ve kurumlar için zor karar verilen en pahalı yatırımlardır. Hayatının en büyük ve en değerli yatırımını yapan kişi, karşılığında alacağı ürün ve hizmet kalitesinde seçici ve araştırmacı olmakta son derece haklıdır. Arı İnşaat Mimarlık’ın misyonu, projelendirmeden başlayarak anahtar teslimine uzanan sürecin her aşamasında kalite anlayışını benimseyerek; gayrimenkul yatırımı yapan müşterisine, parasının tam karşılığı olan mimari tasarımı ve kusursuz yapıları, zamanında sunmaktır.

    Bartın, Amasra ve İnkum’da; bugüne kadar ürettiği 600’e yakın konutla, gerçekleştirdiği tüm projelere değer katmıştır.

    Hizmetler
    Konut tasarım-yapım-satım
    Hizmet alanları
    • Müteahhitlik ve Mimarlık
    • Bartın
    Adres
    Kırtepe Mahallesi Turgut Işık Cad. Arı Akarsu Sitesi A Blok No: 23/1 BARTIN
    74200 Bartın
    Türkiye
    +90-5327498320 www.ariinsaat.com.tr

    Değerlendirmeler

    Eray Oğuz
    Marka olmuş kaliteli malzeme kullanan firma
    4 yıldan fazla önce
    İsmail Şener
    Gayet ilgililerdi, Dairemi çok güzel bir şekilde teslim aldım. Kaliteli bir firma.
    2 yıldan fazla önce
    Murat Bayram
    Yasal yukumluluklerini yerine getirmeme ve vermis oldugu sozleri tutmama konusunda oldukca profesyonel yaklasim icinde bulunan mumkunse yalnizca disaridan bakilmasi gereken firma.
    neredeyse 3 yıl önce
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