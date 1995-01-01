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Arı İnşaat 1995 tarihinden itibaren devam eden yapı malzemeleri satışı misyonuna, 1998 yılında inşaat ve mimarlık faaliyetlerini de ekleyerek, yükselen kalite rekabeti içinde yerini almıştır.

Gayrimenkul yatırımları, kişi ve kurumlar için zor karar verilen en pahalı yatırımlardır. Hayatının en büyük ve en değerli yatırımını yapan kişi, karşılığında alacağı ürün ve hizmet kalitesinde seçici ve araştırmacı olmakta son derece haklıdır. Arı İnşaat Mimarlık’ın misyonu, projelendirmeden başlayarak anahtar teslimine uzanan sürecin her aşamasında kalite anlayışını benimseyerek; gayrimenkul yatırımı yapan müşterisine, parasının tam karşılığı olan mimari tasarımı ve kusursuz yapıları, zamanında sunmaktır.

Bartın, Amasra ve İnkum’da; bugüne kadar ürettiği 600’e yakın konutla, gerçekleştirdiği tüm projelere değer katmıştır.