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Temiz Mobilya
Mobilya & Aksesuarlar İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (15)
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    • Showroom, Temiz Mobilya Temiz Mobilya İç Dekorasyon Ahşap
    Showroom

    Mobilya sektöründe 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren Temiz Mobilya sektöründe ileri gelen markaların mağazacılığını da yapmaktadır. Sattığı ürünlerle bugüne kadar binlerce ailenin evine girmiş ve memnuniyetini son derece üst seviyelerde tutmuştur. Çözüm ortaklarıyla yaptığı ARGE çalışmalarıyla modern, şık , estitik ve sağlam mobilyalar üreterek marka algısını kalite üzerine kurmuştur. 

    Türkiyenin her ilinde servis ve montaj ağına sahip Temiz Mobilya Bağcılar merkezli satış mağazaları zinciri oluşturmuştur. Satış sonrası verdiği hızlı destek ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmetleriyle sektörünün öncülerinden olmayı başarmıştır. Mağazalarımızda ve internet mağazamızda satışlarımız gün geçtikçe artış göstermekte ve vizyonumuzu sürekli geliştirmekteyiz.Kalite politikamızın en büyük şıklarında birisi, mobilyalarımızın hızlı montajı ve hızlı gönderim özelliğidir. İstanbul içinde stok durumuna göre 3 ila 7 gün içerisinde montajı yapılmaktadır. İstanbul dışına 10-25 gün arasında bu süre değişebilmektedir. Amaç müşteriye maliyetleri azaltarak uygun fiyatta mobilya temin edebilmektir. İnternet mağazacılığımız bu yüzden büyük önem kazanmaktadır.Ürünlerinizle ilgili sipariş, teslimat ve montaj hakkındaki sorularınız için 0212 434 40 11 numaralı telefonu mesai saatleri içerisinde arayabilirsiniz.

    Hizmetler
    • Yatak odaları
    • Koltuk Takımları
    • Ev Aksesuarları
    • Yemek Odaları
    • Genç Odaları
    • Tv Üniteleri
    • Çeyiz Paketleri
    • Köşe Takımları
    • Yatak ve Baza
    • Hepsini göster: 9 hizme
    Hizmet alanları
    • Yatak odaları
    • Koltuk Takımları
    • Ev Aksesuarları
    • Yemek Odaları
    • Genç Odaları
    • Tv Üniteleri
    • Çeyiz Paketleri
    • Köşe Takımları
    • Yatak ve Baza
    • İstanbul
    • Hepsini göster: 10 hizmet alanı
    Adres
    Bağcılar Caddesi No:125
    34210 İstanbul
    Türkiye
    +90-2124344011 www.temizmobilya.com

    Değerlendirmeler

    cumhur yavuz
    Kaliteli bir yer
    9 gün önce
    Sistemsel Mekamanyon
    Çok teşekkür ederim arkadaşlar çok güleryüzlü ve yardımcı oldular
    yaklaşık 1 yıl önce
    Nisanur
    Çok pahalı bir mobilyacı
    8 ay önce
    Tüm 15 değerlendirmelerini göster
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