Mobilya sektöründe 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren Temiz Mobilya sektöründe ileri gelen markaların mağazacılığını da yapmaktadır. Sattığı ürünlerle bugüne kadar binlerce ailenin evine girmiş ve memnuniyetini son derece üst seviyelerde tutmuştur. Çözüm ortaklarıyla yaptığı ARGE çalışmalarıyla modern, şık , estitik ve sağlam mobilyalar üreterek marka algısını kalite üzerine kurmuştur.

Türkiyenin her ilinde servis ve montaj ağına sahip Temiz Mobilya Bağcılar merkezli satış mağazaları zinciri oluşturmuştur. Satış sonrası verdiği hızlı destek ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmetleriyle sektörünün öncülerinden olmayı başarmıştır. Mağazalarımızda ve internet mağazamızda satışlarımız gün geçtikçe artış göstermekte ve vizyonumuzu sürekli geliştirmekteyiz.Kalite politikamızın en büyük şıklarında birisi, mobilyalarımızın hızlı montajı ve hızlı gönderim özelliğidir. İstanbul içinde stok durumuna göre 3 ila 7 gün içerisinde montajı yapılmaktadır. İstanbul dışına 10-25 gün arasında bu süre değişebilmektedir. Amaç müşteriye maliyetleri azaltarak uygun fiyatta mobilya temin edebilmektir. İnternet mağazacılığımız bu yüzden büyük önem kazanmaktadır.Ürünlerinizle ilgili sipariş, teslimat ve montaj hakkındaki sorularınız için 0212 434 40 11 numaralı telefonu mesai saatleri içerisinde arayabilirsiniz.