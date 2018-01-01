MKS MOBİLYA DEK SAN TİC LTD ŞTİ

HAKKIMIZDA;

Mobilya imalat & satış’taki 30 yıllık tecrübemizle ” MKS MOBİLYA DEKORASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.” adı altında müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

Değerli Müşterilerimiz,

Membran, Akrilik, High Gloss Kapak, Proje Tasarım ve Özel Kesim işlerimizle 2008 yılından bu yana mobilya sektörüne hizmet vermekteyiz. Model ve renk kataloglarımızı her geçen gün genişletiyor, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda kendimizi yenilemeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. 2008 yılından bu yana birçok değişim ve gelişim kaydeden firmamız hızla büyümeye ve sektörde söz sahibi olmaya devam ediyor.

Sipariş vermek için firmamıza fax çekebilir, mail atabilir veya direkt olarak internet sitemiz üzerinden sipariş formunu firma ve iletişim bilgilerinizi de belirterek göndermeniz yeterlidir. Siparişin doğruluğu ve güvenliği için telefon görüşmelerinde sipariş alınmamaktadır.Üretim Takip Sistemimiz sayesinde siparişiniz teslimata hazır olduğunda firmamıza belirtmiş olduğunuz GSM numaranıza siparişinizin hazır olduğunu belirten SMS gönderilir. Bu, üretimle ve iletişim kopukluğuyla doğabilecek aksamaları minimize etmektedir.

Model ve renk kataloglarımızı ofisimizden, bayilerimizden temin edebilir veya www.mksmobilya.com.tr adresini ziyaret ederek e-katalog linkinden ulaşabilirsiniz.