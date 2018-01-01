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MKS MOBİLYA DEK SAN TİC LTD ŞTİ
Mutfak Üreticileri İstanbul
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    • HAKKIMIZDA;
    Mobilya imalat & satış’taki 30 yıllık tecrübemizle  ” MKS MOBİLYA DEKORASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.” adı altında müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

           Değerli Müşterilerimiz,

    Membran, Akrilik, High Gloss Kapak, Proje Tasarım ve Özel Kesim işlerimizle 2008 yılından bu yana mobilya sektörüne hizmet vermekteyiz. Model ve renk kataloglarımızı her geçen gün genişletiyor, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda kendimizi yenilemeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. 2008 yılından bu yana birçok değişim ve gelişim kaydeden firmamız hızla büyümeye ve sektörde söz sahibi olmaya devam ediyor.

    Sipariş vermek için firmamıza fax çekebilir, mail atabilir veya direkt olarak internet sitemiz üzerinden sipariş formunu firma ve iletişim bilgilerinizi de belirterek göndermeniz  yeterlidir. Siparişin doğruluğu ve güvenliği için telefon görüşmelerinde sipariş alınmamaktadır.Üretim Takip Sistemimiz sayesinde siparişiniz teslimata hazır olduğunda firmamıza belirtmiş olduğunuz GSM numaranıza siparişinizin hazır olduğunu belirten SMS gönderilir. Bu, üretimle ve iletişim kopukluğuyla doğabilecek aksamaları minimize etmektedir.

    Model ve renk kataloglarımızı ofisimizden, bayilerimizden temin edebilir veya  www.mksmobilya.com.tr adresini ziyaret ederek e-katalog linkinden ulaşabilirsiniz.

    Hizmetler
    MUTFAK BANYO İÇ ODA KAPILARI
    Hizmet alanları
    MOBİLYA ve İSTANBUL
    Adres
    EKŞİOĞLU MAHALLESİ TURGUT ÖZAL CADDESİ NO 171 ÇEKMEKÖY TAŞDELEN
    00000 İstanbul
    Türkiye
    +90-5308443905 WWW.MKSMOBİLYA.COM.TR
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